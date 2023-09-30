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Ці знаки Зодіаку зіткнуться з проблемами у жовтні: кому не пощастить

Субота 30 вересня 2023 06:15
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Ці знаки Зодіаку зіткнуться з проблемами у жовтні: кому не пощастить Ці знаки Зодіаку спіткнуться з проблемами у жовтні (фото: freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Гороскоп на жовтень обіцяє деяким знакам Зодіаку великі проблеми у житті. Цей період буде не буде приємним для них, але можуть виникнути проблеми на роботі та особистому житті.

Кому варто бути обережним, щоб вберегтися від негараздів, повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на портал Spiritualify.

Телець

Астрологи прогнозують, що у жовтні Тільці стануть найкращою версією себе, але на шляху до цього стоятимуть дуже непрості рішення. Може виникнути конфлікт з людьми, яких ви вважали надійними.

Вам може знадобитися допомога оточення. Також будьте обережні, щоб попросити про неї у "не тих" людей - вони можуть використати момент вашої уразливості проти вас.

В особистому житті можливі зміни, проте все буде складно. Тим, хто в пошуку ідеалу, зможе зустрітися з таким у найнесподіваніший момент.

Лев

Наступний місяць для представника цього знаку буде дуже важким. З рук все буде валитися і можна втрати величезну суму грошей через свою необачність.

До того ж емоційність Левів значно зросте найближчим часом. Вони встряватимуть у конфлікти та сваритимуться з близькими. Варто бути більш обережним з рідними людьми, щоб зберегти контакт.

Якщо Лев здолає всі випробування, які скоро зваляться на нього, то через деякий час він зможе побачити як справи йдуть вгору і їхні прибутки будуть збільшуватися.

Риби

Представник цього знака Зодіаку ризикує найближчим часом вскочити у справжню халепу. Довірливим Рибам важко відрізнити добрих людей від недоброзичливців, а тому хтось може скористатися ними.

Тому у жовтні астрологи радять відкинути усі свої емоції та приймати важливі рішення. Не давайте у борг малознайомим людям, а також уважно віднесіться до усіх фінансових операцій, адже є ризик втратити кошти.

В особистому житті через гордість можливі проблеми. Зокрема, через не бажання поступитись у чомусь ви можете втратити близьку вам людину.

Раніше ми повідомляли, кому із знаків Зодіаку жовтень принесе нове кохання.

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