Гроші, кохання чи погані новини? Що принесе знакам Зодіаку повний Місяць в жовтні
29 вересня Місяць перейшов у свою повну фазу та розпочав коридор затемнень. На кожен зі знаків Зодіаку він вплине по-різному, проте Повня завжди означає завершення.
Чого очікувати знакам Зодіаку, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на допис академії астрології "Spica".
Овен
Ви можете завершити якісь стосунки, однак не засмучуйтеся. Цей фінал стане початком для чогось нового у вашому житті.
Телець
На вас чекає завершення навчання, яке допоможе вам ділитися знанням і досвідом зі світом. Саме ці нові вміння відкриють те, чим ви можете бути корисними іншим.
Близнюки
Якщо в цей період у вас є певна групова діяльність, вона добігає свого завершення. Те саме може стосуватися особистих стосунків з оточенням.
Рак
Настав час підбити підсумки у вашій роботі. Чітко проаналізуйте, що вам вдалося зробити за цей проміжок часу. Не забудьте винагородити себе за результати.
Лев
Останнім часом ви могли мати справу з оформленням певних документів, тому незабаром їх отримаєте. Те саме стосується поїздок чи переїздів - ви нарешті отримаєте результат.
Діва
Для вас повний Місяць принесе фінансову вигоду. Якщо ви укладали грошові угоди з іншими людьми чи чекали на виплати коштів від партнерів, скоро це станеться.
Терези
Настав час поставити крапку в якихось стосунках. Зрозумійте, що саме заважає вам рухатися далі.
Скорпіон
Вам зірки прогнозують завершення роботи, яка стосувалася надання послуг іншим.
Стрілець
Для вас повний Місяць настав у п'ятому домі, тому може принести творчий проєкт чи поповнення в родині.
Козоріг
Ви можете завершити ремонт вдома чи переїхати у нове помешкання. А також підбивати підсумки здобутків чи стосунків у сім'ї. Якщо останнім часом ви разом йшли до якоїсь цілі, у цей період досягнете її.
Водолій
Представники цього знаку зможуть завершити бюрократичні запитання та отримати бажані папери.
Риби
Для вас зірки підготували фінансовий результат після якоїсь великої справи.
Раніше ми розповідали, хто зі знаків Зодіаку зустріне кохання вже у жовтні.
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