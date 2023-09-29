Кармічні місячні вузли: що нас чекає у 2023-2025 роках

Кармічні вузли - математичні точки на небі. Напевно, ви не раз чули про таке явище. Ті вузли, про які ми зараз говоритимемо - це ті кармічні точки, які ведуть нас по життю та змінюють його.

РБК-Україна (проект Styler) спираючись на інформацію з Instagram допису астролога Анастасії Брют, розповідає, чого варто очікувати від нових кармічних вузлів.

Зміна кармічних вузлів

17 липня кармічні вузли змінюють своє становище на вісь Овна та Терезів аж до січня 2025 року. Овен - це точка відліку, а Терези - золота середина. І в найближчі півтора року ми маємо навчитися жити по-новому, адже кармічні вузли - це нова школа.

За словами Анастасії, ми обнулимось за цей період і кожен з нас навчиться жити заново, за новими правилами та вимогами простору.

Астролог пояснює, що Овен - це самотність, початок, боротьба та влада. Завдяки цій осі ми вчитимемося бути самі за себе. І ось як це транслює експерт:

Якщо ти рятуєш себе - ти рятуєш інших

Якщо ти не вмієш постояти за себе - ти програв

Якщо ти прив'язаний до інших і не можеш сепаруватись - тебе змусять це зробити.

Це час, коли кожен сам за себе, але на благо людству. Час для сміливості та прояву себе, як особистості, своїх бажань, свого шляху. Не можна піддаватися слабкості у період і на поводу в інших. Час для того, щоб вчитися жити за своїми правилами, не завдаючи шкоди суспільству.

Кому буде важко

У цей період непросто буде тим, хто не вміє відстоювати свою думку і свою точку зору, тим, хто залежить від думки оточуючих і тим, хто не вміє бути собою, хто йде на поводу в інших і готовий здатися, якщо його дії чи вибори не сподобаються оточенню.

Хто буде у виграші

А ось ті люди, які вміють бути на самоті, вміють приймати самостійні рішення, робити кроки, боротися за своє життя та вміють довіряти собі. Ті, хто любить та обирає себе. Тобто для людей, які звикли йти напролом і тих, хто не боїться змін - цей час буде дуже успішним.

Вплив Терезів

Терези - це вісь складних енергетичних завдань. За словами Анастасії, саме Терези будуть створювати ситуації, в яких людям доведеться вчитися балансувати та знаходити золоту середину.

Саме завдання полягає в тому, щоб навчатися компромісу, партнерства, чесності та виконання своїх обіцянок.

Кармічні вузли 2023-2025 (фото: Getty images)

Вплив кармічних вузлів на партнерство

У ці півтора року будуть створюватися потужні спілки, йдеться не лише про шлюби, а й про ті спілки, які виходитимуть на світовий рівень і про які заговорить увесь світ.

Також слід очікувати масових розлучень та розставань - це вже про особисте. Кармічні вузли в цей період зводитимуть нас з людьми, з якими нам потрібно бути поряд і розводити з тими, з ким історія добігла кінця.

Астролог зауважує, що не варто цього боятися, адже таким чином кармічні вузли дають шанс на нове життя. А ті, хто не боятиметься таких змін та розлучень - опиниться на висоті.

А от якщо вас у цей період доля зведе з сильною особистістю - може вийти міцний та успішний союз.

Вплив кармічних вузлів на світовому масштабі

Спираючись на прогноз Анастасії, є велика ймовірність нових альянсів та спілок, наприклад, Європа може розділитися на новий склад.

Щодо Овна - це зброя. Може з'явитися нова зброя, нові військові запровадження, нові військові посади, спецслужби та робочі місця у цій сфері.

А ось Терези обіцяють справедливість і вона буде. Тільки яким шляхом поки що не зрозуміло - це залежить від людського фактора.

Світове завдання

У найближчі півтора року світове завдання населення - це вирішення конфліктів та душевна рівновага, робота в команді та пошук рішень. Усе залежить від людей.

А ось у тому випадку, якщо рішення світового рівня дорівнюватимуть нулю - можуть включитися стихії, які відволікатимуть нас своїми природними явищами. А за словами Анастасії - вони будуть неприємними

На світовому та людському рівні завдання буде - знаходити спільний знаменник через працю переговорів та домовленості. Йти проти всіх не вийде - у такому разі ти йдеш проти себе.

Чого варто очікувати у найближчі півтора роки

За прогнозами астролога - Слід очікувати нові сильні постаті у владі, які впливатимуть на подійність. Нові фігури у світі, які мають вирішувати проблеми та конфлікти у великій кількості. За Овном - це голови.