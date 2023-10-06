Кармические узлы 2023-2025: каким будет влияние на личные перемены украинцев

Как кармические узлы 2023-2025 повлияют на личные перемены

Исходя из слов Анастасии - мы уже можем чувствовать смену узлов. Поскольку это кардинально новые энергии. Каждый человек сейчас резко с одного будет переходить в другое. Непривычное самочувствие, смена фокуса внимания. Например, вчера вы хотели выйти замуж, а сегодня передумали. Когда вы вчера хотели строить дом, а завтра улетели на пмж на Бали. Это когда вчера вы чайлдфри, а сегодня планируете беременность.

Но без наших усилий работать нам же во благо ничего не будет. Поэтому астролог отмечает, что бы зашло новое - старое должно уйти. А новое в нашем случае, заходит без спроса. Поэтому старое уходит резко и неожиданно. и в интересах самого человека - распрощаться с теми людьми и вещами, которые уже изжили свое в вашей жизни.

Те проблемы, которые вас могли волновать большое количество времени - исчезают. Вы резко меняете свои желания и фокус. Новые цели и новый комфорт

Поэтому, по словам Анастасии, сейчас происходит резкое "отрывание" старого и резкий вход нового.

Кармические узлы 2023-2025 (фото: Getty images)

Что мы чувствуем при таких переменах

При этом мы чувствуем жесткие эмоциональные качели. Мы плаксивы, уязвимы и это нормально.

Астролог советует дать себе время на этот переход. Он действительно серьезный. Это новые масштабные перемены и в личном плане, и на мировом уровне. И то, что вы сейчас эмоциональны или уязвимы - это окей.

Правила новых кармических узлов

Из материала про кармические лунные узлы 2023-2025, помним, что за эти изменения отвечает ось Овен-Весы. Так вот, Овен - это воин и он один. Это решительность, уверенность. Именно такие энергии будут приниматься пространством.

"Чтобы вы считывались, вам нужно двигаться на полную. Это время для того, чтобы начать заново, чтобы просто встать и бежать, а не идти маленькими шагами. Это время, когда клин клином. Это время, когда ты пребываешь на очень быстрых скоростях. Ты либо с этими скоростями нога в ногу - либо ты отстаешь и это твой выбор", - говорит Анастасия.

Также астролог отмечает, что прострации нет. Ты либо идешь вперед, либо назад. Стоять на месте - невозможно, ведь весь мир движется вперед. Если ты стоишь на месте, ты автоматически идешь назад.

А сейчас это будет чувствоваться на максимум, потому что Земля обретает другие скорости. Наша площадка для жизни на ближайшие полтора года, диктует нам особенные правила, где важно быть в состоянии: "Я один смогу сделать все. Я в команде смогу сделать все".