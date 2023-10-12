Кардіолог назвав найбільшу помилку, яку допускають люди із високим тиском

На гіпертонію страждає майже кожна третя людина у зрілому віці. Часто перші прояви хвороби є малопомітними, тому багато хто їх ігнорує, а цим тільки погіршує ситуацію.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію Express .

Яку помилку допускають гіпертоніки

Гіпотонію часто називають "тихим вбивцею", бо вона пошкоджує всі наші кровоносні судини, серце, мозок і нирки, якщо її не лікувати. При високому тиску серце працює інтенсивніше, ніж повинно було б.

"Найгірше, що людина може зробити, якщо у неї високий кров’яний тиск, - це не сприймати цю проблему досить серйозно", - заявив кардіолог доктор Ернст фон Шварц.

Такої ж думки дотримується інтервенційний кардіолог Ченг-Хан Чен.

"Найгірше, що може зробити людина з високим артеріальним тиском, - це не контролювати його регулярно", - пояснив Чен.

Він наголосив, що регулярне вимірювання тиску має бути щоденною звичкою. Також важливо вчасно звертатись до лікаря, аби за потреби корегувати препарати.

До яких ускладнень призводить гіпертонія

Головна причина, чому важливо стежити за артеріальним тиском, полягає в здатності цього захворювання підвищувати ризик серйозних проблем зі здоров’ям, починаючи від серцевих нападів і закінчуючи інсультами.

З часом тиск крові на кровоносні судини та серце може спричинити ослаблення серцевого м’яза та його ефективність. Цей процес тривалий час може залишатися не помічним, тому хворий нічого навіть не підозрюватиме.

"Гіпертонія також може викликати проблеми в усьому організмі, такі як ниркова недостатність, втрата зору, когнітивні порушення, деменція та сексуальна дисфункція", - пояснив лікар Чен.

Шкала показників тиску (інфографіка: facebook.com/CardioSchoolUA)

Як підтримувати здорові показники тиску

Вкрай важливо підтримувати показники артеріального тиску в межах здорової норми. Також важливо змінити спосіб життя на здоровіший варіант, який допоможе знизити показники тиску. Помічними стануть регулярні фізичні вправи.

Національна служба здоров'я Великої Британії рекомендує дієту з низьким вмістом жиру та високим вмістом клітковини, яка багата на велику кількість свіжих фруктів і овочів.

Також потрібно обмежити споживання солі до 6 грамів солі на день, бо ця популярна приправа вважається найбільшою причиною артеріального тиску.

Хоча фізичні вправи можуть підвищити кров’яний тиск під час виконання, регулярні заняття можуть допомогти зменшити його показники у щоденному житті, заявляють у службі охорони здоров’я.

Для нормалізації тиску корисною буде відмова від куріння та вживання алкоголю, а також треба пити каву в помірних кількостях.