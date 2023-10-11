Кардіолог розповіла, як війна впливає на здоров'я серця та судин і як українцям зменшити вплив стресу

За даними Центру громадського здоров'я, щороку від хвороб серця та судин помирає майже пів мільйона українців. Деякі захворювання можуть протікати безсимптомно та проявитися на пізніх стадіях з ускладненнями. В умовах повномасштабної війни пильнувати здоров'я серця особливо важливо.

Кардіолог Анна Солощенко в коментарі РБК-Україна (проєкту Styler) розповіла, як хронічний стрес під час війни впливає на роботу серця та що з цим робити.

Як стрес через війну впливає на стан серцево-судинної системи

Лікар розповідає, що хронічний стрес посилює та пришвидшує виникнення серцево-судинних захворювань. Звісно, певну роль відіграє генетична схильність, але саме спосіб життя може проявити та спонукати розвиток захворювань.

"Хронічний стрес може спонукати появу захворювань раніше. Ми нормально не спимо, не відпочиваємо, через стрес піднімається тиск, рівень цукру в крові, холестерин, частішають гіпертонічні кризи. Можуть додатись і тривожні розлади. Тобто коли страшно не лише в повітряну тривогу, а на постійній основі порушується емоційний фон", - пояснює спеціаліст.

У такому випадку підтримка серця залежить від нас. Варто вчасно звертатися до лікаря, щоб отримати фахову допомогу та призначення лікування за потреби.

Як самостійно впоратися зі стресом

Анна зазначає, що порятунком у вирі хронічного стресу можуть стати заняття спортом. Адже під час цього виділяються гормони радості, гормони стресу також виділяються та водночас "згорають".

"Гормони стресу виробляються, а ми продовжуємо лежати на дивані. Гормони не згорають, натомість спричиняють зміни серцево-судинної системи. Тому щоденні прогулянки, спорт, пробіжки, скандинавська хода, велосипед, плавання та навіть бокс - будь-які фізичні вправи допоможуть нівелювати стрес, а не чинити шкоду організму", - каже лікар.

Що найбільше шкодить серцю

Рейтинг кардіолога такий:

куріння вживання солодощів, особливо тортів і солодких газованих напоїв понаднормове вживання солі

У готовій їжі в супермаркетах чи закладах швидкого харчування багато консервантів і трансжирів, у тому числі й солі. Ці речовини негативно впливають на стінки судин.

Тому лікар радить вживати натуральні продукти, які не містять солі та трансжирів, а також самостійно готувати їжу з мінімальним додаванням солі.