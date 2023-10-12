Кардиолог назвал самую большую ошибку, которую допускают люди с высоким давлением

Гипертонией страдает почти каждый третий человек в зрелом возрасте. Часто первые проявления болезни малозаметны, поэтому многие их игнорируют, а этим только усугубляют ситуацию.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию Express .

Какую ошибку допускают гипертоники

Гипотонию часто называют "тихим убийцей", потому что она повреждает все наши кровеносные сосуды, сердце, мозг и почки, если ее не лечить. При высоком давлении сердце работает более интенсивно, чем должно было бы.

"Хуже всего, что человек может сделать, если у него высокое кровяное давление, - это не воспринимать эту проблему достаточно серьезно", - заявил кардиолог доктор Эрнст фон Шварц.

Такого же мнения придерживается интервенционный кардиолог Ченг Хан Чен.

"Худшее, что может сделать человек с высоким артериальным давлением, - это не контролировать его регулярно", - объяснил Чен.

Он подчеркнул, что регулярное измерение давления должно быть ежедневной привычкой. Также важно своевременно обращаться к врачу, чтобы при необходимости корректировать препараты.

К каким осложнениям приводит гипертония

Главная причина, почему важно следить за давлением, заключается в способности этого заболевания повышать риск серьезных проблем со здоровьем, начиная от сердечных приступов и заканчивая инсультами.

Со временем давление крови на кровеносные сосуды и сердце может привести к ослаблению сердечной мышцы и ее эффективности. Этот процесс длительное время может оставаться незаметным, поэтому больной ничего даже не будет подозревать.

"Гипертония может вызвать проблемы во всем организме, такие как почечная недостаточность, потеря зрения, когнитивные нарушения, деменция и сексуальная дисфункция", - пояснил врач Чен.

Шкала показателей давления (инфографика: facebook.com/CardioSchoolUA)

Как поддерживать здоровые показатели давления

Очень важно поддерживать показатели давления в пределах здоровой нормы. Также важно изменить образ жизни на более здоровый вариант, который поможет снизить показатели давления. Полезными станут регулярные физические упражнения.

Национальная служба здоровья Великобритании рекомендует диету с низким содержанием жира и высоким содержанием клетчатки, которая богата большим количеством свежих фруктов и овощей.

Также нужно ограничить употребление соли до 6 грамм соли в день, так как эта популярная приправа считается наибольшей причиной артериального давления.

Хотя физические упражнения могут повысить кровяное давление во время выполнения, регулярные занятия могут помочь снизить его показатели в повседневной жизни, заявляют в службе здравоохранения.

Для нормализации давления полезен отказ от курения и употребления алкоголя, а также нужно пить кофе в умеренных количествах.