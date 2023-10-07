Ця їжа найгірше впливає на здоров'я серця: кардіолог сказала, що варто виключити з раціону

Спосіб харчування та раціон мають великий вплив не лише на загальне здоров'я людини, а й на окремі системи організму. Для того, щоб мати здорове серце та судини, варто стежити за своїм харчуванням.

Яких продуктів варто уникати, у коментарі РБК-Україна (проєкт Styler) розповіла кардіолог Анна Солощенко.

Які продукти найгірше впливають на серце

Найбільше негативного впливу серцю наносять трансжири - те, чим виробники замінюють нормальний тваринний жир, безпечний для людини при адекватному вживанні.

До таких продуктів можна віднести маргарин чи вершкове масло з низьким вмістом жиру, випічку, кулінарію, тортики, тістечка.

У харчовій промисловості також часто замість нормального вершкового масла використовують його дешевий аналог - спеціально оброблений маргарин чи рослинну олію, наприклад, пальмову.

"Саме обробка цих речовин робить їх шкідливими. У деяких країнах використання трансжирів у харчовій промисловості заборонено законодавством. Але не всюди, бо трансжири - це дешево, відповідно їхня заборона призведе до вищих цін на продукти", - пояснює кардіолог.

Вона радить уважно читати етикетки, адже ніхто з виробників не напише на пакуванні великими літерами "увага, тут трансжири, вони шкідливі для серця та судин".

Зважаючи на це, їжу завжди краще готувати самостійно.

Що потрібно вживати для здоров'я серця

Найкраще, що ви можете їсти для здоров'я серця, - збалансований раціон. Харчування повинне бути різноманітним. Лікар радить керуватися простим правилом: на тарілці повинно бути два-три кольори.

"Сьогодні купили та додали в тарілку червоний помідор, жовтий перець, зелену цибулю. Завтра - червоний буряк, зелене листя шпинату та жовтий помідор", - пояснює методику Солощенко.

Водночас вона застерігає від неперевірених порад з різних сайтів, як-от пити буряковий сік, якщо у вас підвищений тиск.