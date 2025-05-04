Кардіолог назвала поширений стан, який виникає у вагітних: не ігноруйте

Що важливо знати

За її словами, у нормі тиск у вагітної жінки може трохи знижуватись в II триместрі. Тому, якщо цифри ростуть - це вже не "просто так".

Близько 5-10% вагітних стикаються з гестаційною гіпертензією - підвищенням тиску після 20-го тижня без ознак інших ускладнень. Але іноді це лише вершина айсберга.

Важливо знати, що гіпертензія у вагітних може перерости у серйозні стани:

прееклампсію (підвищений тиск та ураження нирок, печінки)

еклампсію (ризик судом і навіть коми)

порушення кровопостачання плаценти та, як наслідок, затримку росту плода

Навіть незначне підвищення тиску потребує уваги лікаря.

До того ж самопочуття може бути оманливим: тиск може бути високим і без явних симптомів.

Тому регулярні вимірювання і контроль - найкращий захист для мами і малюка.

"У давнину жінкам з набряками під час вагітності радили "пити більше настою петрушки". Сьогодні ми знаємо: набряки можуть бути ознакою прееклампсії, а самолікування - небезпечне", - додала медик.

Які способи допоможуть знизити тиск

Існують дієві та безпечні способи, які можуть допомогти знизити артеріальний тиск, особливо під час вагітності:

Відпочинок на лівому боці

Лежачи на лівому боці, зменшується тиск на основні судини, покращується кровообіг - це природний спосіб зниження тиску.

Глибоке дихання

Повільне, глибоке дихання допомагає знизити рівень стресу та нормалізувати тиск. Дихай носом 4 секунди - затримай дихання 4 секунди - видихай ротом 6 секунд.

Обмеження солі

Зменшення споживання солі (до 5 г на день) допомагає знизити тиск і зменшити набряки.

Достатнє споживання води

Зневоднення може провокувати підвищення тиску. Пий 1,5-2 літра води на день (якщо немає набряків і лікар не обмежив рідину).

Прогулянки

Регулярні, неспішні прогулянки на свіжому повітрі покращують судинний тонус і знижують тиск.

Здорове харчування

Їж більше продуктів, багатих на магній, кальцій і калій - наприклад, банани, вівсянка, броколі, горіхи, буряк.

Уникання стресу

Стрес - часта причина підвищення тиску. Медитація, спокійна музика, спілкування з близькими допоможуть заспокоїтись.