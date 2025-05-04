Кардиолог назвала распространенное состояние, которое возникает у беременных: не игнорируйте

Что важно знать

По ее словам, в норме давление у беременной женщины может немного снижаться во II триместре. Поэтому, если цифры растут - это уже не "просто так".

Около 5-10% беременных сталкиваются с гестационной гипертензией - повышением давления после 20-й недели без признаков других осложнений. Но иногда это лишь вершина айсберга.

Важно знать, что гипертензия у беременных может перерасти в серьезные состояния:

преэклампсию (повышенное давление и поражение почек, печени)

эклампсию (риск судорог и даже комы)

нарушение кровоснабжения плаценты и, как следствие, задержку роста плода

Даже незначительное повышение давления требует внимания врача.

К тому же самочувствие может быть обманчивым: давление может быть высоким и без явных симптомов.

Поэтому регулярные измерения и контроль - лучшая защита для мамы и малыша.

"В древности женщинам с отеками во время беременности советовали "пить больше настоя петрушки". Сегодня мы знаем: отеки могут быть признаком преэклампсии, а самолечение - опасно", - добавила медик.

Какие способы помогут снизить давление

Существуют действенные и безопасные способы, которые могут помочь снизить артериальное давление, особенно во время беременности:

Отдых на левом боку

Лежа на левом боку, уменьшается давление на основные сосуды, улучшается кровообращение - это естественный способ снижения давления.

Глубокое дыхание

Медленное, глубокое дыхание помогает снизить уровень стресса и нормализовать давление. Дыши носом 4 секунды - задержи дыхание 4 секунды - выдыхай ртом 6 секунд.

Ограничение соли

Уменьшение потребления соли (до 5 г в день) помогает снизить давление и уменьшить отеки.

Достаточное потребление воды

Обезвоживание может провоцировать повышение давления. Пей 1,5-2 литра воды в день (если нет отеков и врач не ограничил жидкость).

Прогулки

Регулярные, неспешные прогулки на свежем воздухе улучшают сосудистый тонус и снижают давление.

Здоровое питание

Ешь больше продуктов, богатых магнием, кальцием и калием - например, бананы, овсянка, брокколи, орехи, свекла.

Избегание стресса

Стресс - частая причина повышения давления. Медитация, спокойная музыка, общение с близкими помогут успокоиться.