Топ-4 види сиру, які знижують тиск і підтримують здоров’я серця

Сир може бути не лише смачним, а й корисним для серця. Чотири види сиру через високий вміст корисних речовин здатні допомагати в зниженні артеріального тиску та підтримці здоров’я судин.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Eating well .

При помірному споживанні сир може знизити ризик гіпертонії. Це частково завдяки високому вмісту кальцію, який допомагає знизити як систолічний, так і діастолічний артеріальний тиск.

Магній і фосфор у молочних продуктах також можуть допомогти знизити артеріальний тиск.

Швейцарський сир

Цей сир пов’язаний зі швейцарським ементалем і не обов’язково виготовлений у Швейцарії. Він відомий своїми дірками у сирі, відомими як "очі". Ці отвори утворюються внаслідок утворення бульбашок вуглекислого газу під час процесу бродіння.

Дієтолог Лорен Трахан розповіла, що цей сир не сильно оброблений, тому це природний сир із низьким вмістом натрію.

Розмір порції швейцарського сиру містить 53 мг натрію і 252 мг кальцію.

Швейцарський сир (фото: wikipedia)

Сир Моцарела

Свіжа моцарела буде найкращим вибором, оскільки в ній найменше натрію - 85 мг.

Завдяки низькому вмісту натрію та високому рівню калію, моцарела може позитивно впливати на артеріальний тиск. Цей сир містить також кальцій і білок, які підтримують здоров’я серцево-судинної системи, роблячи його корисним вибором для тих, хто стежить за тиском.

Варто використовувати сир для доповнення до домашньої піци разом із великою кількістю свіжих овочів.

Сир Моцарела (фото: wikipedia)

Козячий сир

Оскільки свіжі сири зазвичай менш солоні, ніж їхні витримані, то козячий сир є одним із найкращих варіантів, якщо ви хочете знизити кров’яний тиск.

Дієтолог Сьюзі Полгрін розповіла, що козячий сир містить менше натрію та більше калію порівняно з багатьма іншими сирами, що робить його корисним для регуляції артеріального тиску. До того ж він багатий на кальцій, білок і корисні жири, які підтримують здоров’я серця та судин.

Сир з козячого молока (фото: Freepik)

Сир Рікота

Рікота містить небагато натрію та багато кальцію, що допомагає підтримувати нормальний артеріальний тиск. Завдяки м’якій текстурі та високому вмісту білка, цей сир легко засвоюється і сприяє зміцненню серцево-судинної системи.

Він містить 135 мг натрію та 289 мг кальцію на пів склянки сиру.