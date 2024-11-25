Який повинен бути тиск у людей різного віку: норми і відхилення

Артеріальний тиск - є одним із ключових показників здоров’я серцево-судинної системи. Його норми можуть змінюватися залежно від віку, статі, стану здоров’я та способу життя. Відхилення від нормального рівня тиску можуть свідчити про розвиток різних захворювань, тому важливо знати, якими повинні бути показники тиску для людей різних вікових категорій.

Який повинен бути тиск у людей різного віку - читайте в матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

Нормальні показники тиску за віком

Артеріальний тиск вимірюється у міліметрах ртутного стовпчика (мм рт. ст.) і складається з двох чисел:

Систолічний тиск (верхнє значення) - тиск у судинах під час скорочення серця.

(верхнє значення) - тиск у судинах під час скорочення серця. Діастолічний тиск (нижнє значення) - тиск у судинах під час розслаблення серця.

Ось загальноприйняті норми тиску для різних вікових груп:

Діти до 6 років : 95-110/60–75 мм рт. ст.

: 95-110/60–75 мм рт. ст. Підлітки (12–18 років) : 110-135/65–85 мм рт. ст.

: 110-135/65–85 мм рт. ст. Дорослі (18–40 років) : 120-130/70–80 мм рт. ст.

: 120-130/70–80 мм рт. ст. Середній вік (40–60 років) : 125-135/75–85 мм рт. ст.

: 125-135/75–85 мм рт. ст. Літні люди (60+ років): 135-145/85–90 мм рт. ст.

Відхилення від норми

Гіпотонія (низький тиск)

Значення нижче 90/60 мм рт. ст. можуть свідчити про гіпотонію. Вона часто супроводжується слабкістю, запамороченням та погіршенням концентрації.

Гіпертонія (високий тиск)

Значення вище 140/90 мм рт. ст. вказують на артеріальну гіпертензію, яка підвищує ризик інфарктів, інсультів та інших серцево-судинних захворювань.

Коливання тиску

Різкі стрибки тиску, навіть у межах норми, можуть бути ознакою порушень роботи серця або судин, що потребує консультації лікаря.

Що впливає на рівень тиску?

Вік і фізична активність . У дітей тиск нижчий, ніж у дорослих, а у літніх людей з віком судини втрачають еластичність, що може підвищувати показники.

. У дітей тиск нижчий, ніж у дорослих, а у літніх людей з віком судини втрачають еластичність, що може підвищувати показники. Спосіб життя . Харчування, рівень стресу, наявність шкідливих звичок впливають на стан судин.

. Харчування, рівень стресу, наявність шкідливих звичок впливають на стан судин. Захворювання. Діабет, ниркові та серцево-судинні хвороби можуть викликати значні відхилення від норми.

Як контролювати артеріальний тиск?

Регулярно вимірюйте тиск за допомогою тонометра, особливо якщо у вас є скарги або ризик серцево-судинних захворювань.

Слідкуйте за харчуванням: обмежуйте сіль, жирну їжу, додайте більше овочів, фруктів та продуктів, багатих на калій і магній.

Підтримуйте активний спосіб життя, зберігаючи баланс між роботою та відпочинком.

Уникайте стресів і достатньо спіть (6-8 годин на добу).

Консультуйтеся з лікарем, якщо тиск регулярно відхиляється від нормальних значень.

Пам’ятайте, що здоровий артеріальний тиск - це основа довголіття. Контролюючи цей показник, ви можете запобігти багатьом серйозним захворюванням та забезпечити якісне життя у будь-якому віці.