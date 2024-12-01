6 міфів про високий тиск, в які варто перестати вірити

Артеріальний тиск є важливим показником загального стану здоров’я. Навколо нього виникло багато міфів, які лише шкодять здоров'ю.

РБК-Україна (проект Styler) повідомляє, що впливає на підвищення тиску та в які міфи не варто вірити.

Помилкові уявлення можуть бути небезпечними, оскільки вони применшують необхідність регулярного моніторингу тиску.

Високий кров'яний тиск не є великою проблемою

Високий кров'яний тиск часто називають "тихим вбивцею", оскільки він зазвичай не проявляє жодних симптомів, доки не завдав серйозної шкоди.

Кардіолог Ян Дель розповів, що т ривалий високий кров’яний тиск пошкоджує внутрішні органи, особливо чутливі до кров’яного тиску, такі як мозок, очі, серце та нирки.

Підвищений артеріальний тиск не тільки підвищує ризик серйозних захворювань, таких як інфаркти та інсульти, але також зменшує тривалість життя.

Оброблена їжа підвищує тиск

Багато ультраоброблених продуктів, наприклад, пончики, цукерки та хот-доги не є найкращим вибором для здоров’я. Однак існує велика кількість оброблених харчових продуктів, які можуть принести користь здоров’ю серця.

Мова йде про консервовану квасолю, тофу та овес, які можуть бути чудовими доповненнями для здоров’я серця, оскільки вони містять багато клітковини та рослинних білків.

Варто шукати продукти з позначкою "з низьким вмістом натрію" (140 мг або менше на порцію) або "без натрію". Крім того, промивання консервованих бобів і овочів може зменшити вміст натрію на 40%.

Дієта з низьким вмістом солі - це все, що потрібно

Попри те, що високе споживання натрію пов’язане з підвищенням тиску, це не єдиний мінерал, на якому варто зосередитися.

Споживання більшої кількості калію може бути кращим, коли йдеться про контроль артеріального тиску. Як виявилось, споживання більшої кількості калію може допомогти компенсувати дієту з високим вмістом натрію.

Все тому, що калій розслаблює кровоносні судини, що дозволяє знизити артеріальний тиск. Основними джерелами є фрукти, овочі, нежирні молочні продукти та риба.

Ліки - це все, що потрібно при нормалізації тиску

Коли справа доходить до високого кров’яного тиску, інколи потрібні ліки, щоб покращити показники. Однак, це не означає, що зміна способу життя не має значення.

Доктор медичних наук Карман Мейер розповів, що о дним із перевірених способів контролю артеріального тиску разом із прийомом ліків є дієта DASH.

Цей режим харчування містить низький вміст натрію та насичених жирів, але багатий поживними речовинами, що знижують АТ, такими як калій, кальцій і клітковина з фруктів, овочів, цільного зерна, бобів і нежирних молочних продуктів.

Ви в групі ризику, якщо у близьких є проблеми з тиском

Поширеним міфом є ​​те, що у вас розвинеться високий тиск, якщо у вас в родині є випадки таких проблем.

Спосіб життя відіграє значну роль у цьому стані. Такі речі, як куріння, вейпінг, не дуже здорове харчування, стрес та порушення сну значно впливають на артеріальний тиск.

Якщо нормальний ІМТ, то не буде проблем з тиском

Існує припущення, що лише вага є надійним показником загального стану здоров’я.

Дієтолог Маша Девіс зазначила, що індекс маси тіла не розрізняє м’язи та жир, а також не враховує такі фактори, як генетика, вік, стать і розподіл жиру в організмі.

Норми показника тиску

Рівні нормального артеріального тиску:

оптимальний тиск, при якому верхній тиск становить не більше 120 мм рт. ст., а діастолічний - менше 80 мм рт. ст.;

нормальний артеріальний тиск - це тиск в діапазоні 120-129 мм рт. ст. (систолічний) і 80-84 мм рт. ст. (діастолічний);

підвищений нормальний тиск - систолічний тиск становить 130-139 мм рт. ст., а діастолічний - 85-89 мм рт. ст.

До факторів, які можуть підвищити тиск, відносять: