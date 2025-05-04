Кардіолог назвала поширений стан, який виникає у вагітних: не ігноруйте
Підвищений тиск під час вагітності - не рідкість, з таким станом стикається до 10% майбутніх мам. Але чи справді це небезпечно і як його вчасно розпізнати?
Про це повідомляє РБК-Украіна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку кардіолога Наталії Іванюк.
Що важливо знати
За її словами, у нормі тиск у вагітної жінки може трохи знижуватись в II триместрі. Тому, якщо цифри ростуть - це вже не "просто так".
Близько 5-10% вагітних стикаються з гестаційною гіпертензією - підвищенням тиску після 20-го тижня без ознак інших ускладнень. Але іноді це лише вершина айсберга.
Важливо знати, що гіпертензія у вагітних може перерости у серйозні стани:
- прееклампсію (підвищений тиск та ураження нирок, печінки)
- еклампсію (ризик судом і навіть коми)
- порушення кровопостачання плаценти та, як наслідок, затримку росту плода
Навіть незначне підвищення тиску потребує уваги лікаря.
До того ж самопочуття може бути оманливим: тиск може бути високим і без явних симптомів.
Тому регулярні вимірювання і контроль - найкращий захист для мами і малюка.
"У давнину жінкам з набряками під час вагітності радили "пити більше настою петрушки". Сьогодні ми знаємо: набряки можуть бути ознакою прееклампсії, а самолікування - небезпечне", - додала медик.
Які способи допоможуть знизити тиск
Існують дієві та безпечні способи, які можуть допомогти знизити артеріальний тиск, особливо під час вагітності:
Відпочинок на лівому боці
Лежачи на лівому боці, зменшується тиск на основні судини, покращується кровообіг - це природний спосіб зниження тиску.
Глибоке дихання
Повільне, глибоке дихання допомагає знизити рівень стресу та нормалізувати тиск. Дихай носом 4 секунди - затримай дихання 4 секунди - видихай ротом 6 секунд.
Обмеження солі
Зменшення споживання солі (до 5 г на день) допомагає знизити тиск і зменшити набряки.
Достатнє споживання води
Зневоднення може провокувати підвищення тиску. Пий 1,5-2 літра води на день (якщо немає набряків і лікар не обмежив рідину).
Прогулянки
Регулярні, неспішні прогулянки на свіжому повітрі покращують судинний тонус і знижують тиск.
Здорове харчування
Їж більше продуктів, багатих на магній, кальцій і калій - наприклад, банани, вівсянка, броколі, горіхи, буряк.
Уникання стресу
Стрес - часта причина підвищення тиску. Медитація, спокійна музика, спілкування з близькими допоможуть заспокоїтись.
Вас може зацікавити
- 6 міфів про високий тиск, в які варто перестати вірити
- Який повинен бути тиск у людей різного віку
- Топ-4 види сиру, які знижують тиск і підтримують здоров’я серця
Цей матеріал призначений для загальноосвітніх цілей і його не слід використовувати для постановки медичних діагнозів чи самолікування. Наша мета - надати читачам точну інформацію про симптоми, причини і методи виявлення захворювань. РБК-Україна не несе відповідальність за будь-які діагнози, які можуть бути поставлені читачами на основі матеріалів з цього ресурсу. Ми рекомендуємо не займатися самолікуванням, і у разі будь-яких занепокоєнь стосовно здоров'я звернутися до лікаря.