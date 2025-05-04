Кардиолог назвала распространенное состояние, которое возникает у беременных: не игнорируйте
Повышенное давление во время беременности - не редкость, с таким состоянием сталкивается до 10% будущих мам. Но действительно ли это опасно и как его вовремя распознать?
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу кардиолога Натальи Иванюк.
Что важно знать
По ее словам, в норме давление у беременной женщины может немного снижаться во II триместре. Поэтому, если цифры растут - это уже не "просто так".
Около 5-10% беременных сталкиваются с гестационной гипертензией - повышением давления после 20-й недели без признаков других осложнений. Но иногда это лишь вершина айсберга.
Важно знать, что гипертензия у беременных может перерасти в серьезные состояния:
- преэклампсию (повышенное давление и поражение почек, печени)
- эклампсию (риск судорог и даже комы)
- нарушение кровоснабжения плаценты и, как следствие, задержку роста плода
Даже незначительное повышение давления требует внимания врача.
К тому же самочувствие может быть обманчивым: давление может быть высоким и без явных симптомов.
Поэтому регулярные измерения и контроль - лучшая защита для мамы и малыша.
"В древности женщинам с отеками во время беременности советовали "пить больше настоя петрушки". Сегодня мы знаем: отеки могут быть признаком преэклампсии, а самолечение - опасно", - добавила медик.
Какие способы помогут снизить давление
Существуют действенные и безопасные способы, которые могут помочь снизить артериальное давление, особенно во время беременности:
Отдых на левом боку
Лежа на левом боку, уменьшается давление на основные сосуды, улучшается кровообращение - это естественный способ снижения давления.
Глубокое дыхание
Медленное, глубокое дыхание помогает снизить уровень стресса и нормализовать давление. Дыши носом 4 секунды - задержи дыхание 4 секунды - выдыхай ртом 6 секунд.
Ограничение соли
Уменьшение потребления соли (до 5 г в день) помогает снизить давление и уменьшить отеки.
Достаточное потребление воды
Обезвоживание может провоцировать повышение давления. Пей 1,5-2 литра воды в день (если нет отеков и врач не ограничил жидкость).
Прогулки
Регулярные, неспешные прогулки на свежем воздухе улучшают сосудистый тонус и снижают давление.
Здоровое питание
Ешь больше продуктов, богатых магнием, кальцием и калием - например, бананы, овсянка, брокколи, орехи, свекла.
Избегание стресса
Стресс - частая причина повышения давления. Медитация, спокойная музыка, общение с близкими помогут успокоиться.
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