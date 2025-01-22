Кардио или силовые? Стало известно, какие тренировки более эффективны

При переходе на здоровый образ жизни многие люди задаются вопросом, какая форма физической активности будет наиболее эффективной. Что лучше - силовые тренировки или кардио?

На этот вопрос ответил известный фитнес-тренер и нутрициолог Виктор Мандзяк в новом интервью РБК-Украина (проект Styler).

Какие тренировки более эффективны

По словам эксперта, во время кардио тренировок где-то на треть сжигается больше калорий. Тогда как силовые тренировки - это поднятие гантель и отдых между подходами.

"Кардио - это непрерывная работа, там тратится немножко больше калорий. Но, как я уже сказал, это не имеет большого значения, потому что организм пытается это компенсировать", - говорится в сообщении.

В частности, когда человек худеет, то организму не хватает калорий. Тогда он начинает искать калории в себе. В организме есть два основных варианта: расщеплять жировую ткань или мышечную. И обычно он делает то и другое.

Главная задача при похудении, чтобы хорошо выглядеть и быть здоровыми - это сохранить мускулатуру. Стоит показать мозгу, что мышцы сжигать нельзя.

Поэтому стоит потреблять высокую дозу белка, делать незначительный дефицит калорий, придерживаться здорового сна, минимизировать стресс и алкоголь.

"Работает биологическое правило: используй или потеряешь. Для этого нам надо напрягать мышцы, чтобы организм видел, что они активны, они нам нужны", - добавил тренер.

Что выбирать во время похудения

Во время кардио тренировок, например, бега, работают мышцы ног в основном. Но это не очень высокоинтенсивная работа, ведь работают не все волокна. Поэтому организм может их расщеплять, когда мы худеем.

Тогда как силовые тренировки позволяют активировать все мышцы тела и волокна в мышцах. Это основная причина, почему тренер советует делать силовые тренировки во время похудения.

Для тех, кто хочет улучшить физическую форму и похудеть, кардио будет правильным выбором. С другой стороны, для тех, кто хочет скорректировать фигуру и увеличить мышечную массу, более эффективными будут силовые тренировки.