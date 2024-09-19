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Карбонара за 10 хвилин від Гордона Рамзі: швидкий рецепт відомої пасти з горошком

Готувати карбонару швидко і просто (колаж: РБК-Україна)
Автор: Людмила Рябухіна

Карбонара - відома італійська паста з вершковим соусом та беконом. Готувати карбонару нескладно, а за рецептом британського шеф-кухаря приготувати пасту можна приблизно за 10 хвилин.

Про те, як готувати карбонару за 10 хвилин, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на кулінарний сайт з рецептами Гордона Рамзі.

Що потрібно для карбонари

Для того, щоб приготувати карбонару швидко, знадобляться такі продукти:

  • спагеті - 125 г;
  • горошок (заморожений або консервований) - 30 г;
  • бекон - 80 г;
  • яйця - 2 шт.;
  • крем-фреш (або жирні вершки) - 1,5 ст. л.; 
  • печериці - 2 шт.;
  • перець чилі - 1 шт.;
  • оливкова олія - до смаку;
  • часник - 2 зубчики;
  • пармезан - 50-60 г;
  • петрушка - невелика жменька;
  • сіль - до смаку;
  • перець - до смаку.

Як готувати карбонару за рецептом Гордона Рамзі

Закип'ятіть в каструлі воду і всипте макарони. Загальний час готування залежить від того, наскільки швидко зваряться спагеті, тож обов'язково обирайте тоненькі, найшвидшого приготування.

Пательню з антипригарним покриттям поставте розігріватися на середній вогонь, додавши столову ложку оливкової олії. Наріжте бекон на невеликі смужки та покладіть їх в пательню, коли олія розігріється.

Також додайте трохи перцю до смаку. Очистьте і наріжте часник, помийте і наріжте на тоненькі скибочки печериці та чилі. Приблизно через 2 хвилини після початку готування бекону додайте часник, а потім гриби та перець чилі.

Печериці можна використовувати як свіжі, так і консервовані, а чилі можна не додавати, якщо не любите гостре.

Готуйте, поки бекон не стане хрустким, а гриби не набудуть золотистого кольору. Тоді страву необхідно посолити. Відділіть жовтки від білків - за рецептом Рамзі, для пасти використовуються лише жовтки.

Натріть 40 г сиру в миску з жовтками, потім влийте вершки і перемішайте суміш. Додайте чайну ложку питної холодної води, щоб суміш стала більш рідкою.

Коли гриби з беконом будуть майже готові, всипте горошок та влийте декілька ложок рідини з-під макаронів. Коли спагеті будуть готові, злийте з них воду, залишивши трохи рідини для соусу. Приправте макарони, а потім додайте до бекону з горошком.

Перемішайте пасту, а приблизно через 30 секунд додайте яєчну суміш, зменште вогонь і, перемішуючи, смажте ще трохи до готовності. Розкладіть пасту по тарілках та прикрасьте митою петрушкою та рештою сиру.

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