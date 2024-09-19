Карбонара за 10 хвилин від Гордона Рамзі: швидкий рецепт відомої пасти з горошком

Карбонара - відома італійська паста з вершковим соусом та беконом. Готувати карбонару нескладно, а за рецептом британського шеф-кухаря приготувати пасту можна приблизно за 10 хвилин.
Про те, як готувати карбонару за 10 хвилин, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на кулінарний сайт з рецептами Гордона Рамзі.
Для того, щоб приготувати карбонару швидко, знадобляться такі продукти:
Закип'ятіть в каструлі воду і всипте макарони. Загальний час готування залежить від того, наскільки швидко зваряться спагеті, тож обов'язково обирайте тоненькі, найшвидшого приготування.
Пательню з антипригарним покриттям поставте розігріватися на середній вогонь, додавши столову ложку оливкової олії. Наріжте бекон на невеликі смужки та покладіть їх в пательню, коли олія розігріється.
Також додайте трохи перцю до смаку. Очистьте і наріжте часник, помийте і наріжте на тоненькі скибочки печериці та чилі. Приблизно через 2 хвилини після початку готування бекону додайте часник, а потім гриби та перець чилі.
Печериці можна використовувати як свіжі, так і консервовані, а чилі можна не додавати, якщо не любите гостре.
Готуйте, поки бекон не стане хрустким, а гриби не набудуть золотистого кольору. Тоді страву необхідно посолити. Відділіть жовтки від білків - за рецептом Рамзі, для пасти використовуються лише жовтки.
Натріть 40 г сиру в миску з жовтками, потім влийте вершки і перемішайте суміш. Додайте чайну ложку питної холодної води, щоб суміш стала більш рідкою.
Коли гриби з беконом будуть майже готові, всипте горошок та влийте декілька ложок рідини з-під макаронів. Коли спагеті будуть готові, злийте з них воду, залишивши трохи рідини для соусу. Приправте макарони, а потім додайте до бекону з горошком.
Перемішайте пасту, а приблизно через 30 секунд додайте яєчну суміш, зменште вогонь і, перемішуючи, смажте ще трохи до готовності. Розкладіть пасту по тарілках та прикрасьте митою петрушкою та рештою сиру.
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