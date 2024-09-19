Карбонара за 10 хвилин від Гордона Рамзі: швидкий рецепт відомої пасти з горошком

Що потрібно для карбонари

Для того, щоб приготувати карбонару швидко, знадобляться такі продукти:

спагеті - 125 г;

горошок (заморожений або консервований) - 30 г;

бекон - 80 г;

яйця - 2 шт.;

крем-фреш (або жирні вершки) - 1,5 ст. л.;

печериці - 2 шт.;

перець чилі - 1 шт.;

оливкова олія - до смаку;

часник - 2 зубчики;

пармезан - 50-60 г;

петрушка - невелика жменька;

сіль - до смаку;

перець - до смаку.

Як готувати карбонару за рецептом Гордона Рамзі

Закип'ятіть в каструлі воду і всипте макарони. Загальний час готування залежить від того, наскільки швидко зваряться спагеті, тож обов'язково обирайте тоненькі, найшвидшого приготування.

Пательню з антипригарним покриттям поставте розігріватися на середній вогонь, додавши столову ложку оливкової олії. Наріжте бекон на невеликі смужки та покладіть їх в пательню, коли олія розігріється.

Також додайте трохи перцю до смаку. Очистьте і наріжте часник, помийте і наріжте на тоненькі скибочки печериці та чилі. Приблизно через 2 хвилини після початку готування бекону додайте часник, а потім гриби та перець чилі.

Печериці можна використовувати як свіжі, так і консервовані, а чилі можна не додавати, якщо не любите гостре.

Готуйте, поки бекон не стане хрустким, а гриби не набудуть золотистого кольору. Тоді страву необхідно посолити. Відділіть жовтки від білків - за рецептом Рамзі, для пасти використовуються лише жовтки.

Натріть 40 г сиру в миску з жовтками, потім влийте вершки і перемішайте суміш. Додайте чайну ложку питної холодної води, щоб суміш стала більш рідкою.

Коли гриби з беконом будуть майже готові, всипте горошок та влийте декілька ложок рідини з-під макаронів. Коли спагеті будуть готові, злийте з них воду, залишивши трохи рідини для соусу. Приправте макарони, а потім додайте до бекону з горошком.

Перемішайте пасту, а приблизно через 30 секунд додайте яєчну суміш, зменште вогонь і, перемішуючи, смажте ще трохи до готовності. Розкладіть пасту по тарілках та прикрасьте митою петрушкою та рештою сиру.