Паста з куркою та шпинатом: рецепт смачної страви для всієї родини

Паста з курячим філе та зеленню - не лише цікавий спосіб приготування макаронів, а й смачний та ситний обід чи вечеря. Готується паста досить швидко, а зусиль для приготування цієї страви багато не треба.

Про те, як готувати пасту з курячим філе та зеленню, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на YouTube-канал з рецептами "Mil Alexx. Рецепти і тренування".

Що потрібно для пасти з куркою і шпинатом

Для того, щоб приготувати пасту зі шпинатом та куркою, треба ці продукти:

куряче філе - 230 г;

спагеті - 150 г;

окріп - 500 г;

вершки (жирність 10%) - 200 г;

сир - 30 г;

цибуля - 1 шт.;

помідори - 1-2 шт.;

шпинат - 100 г;

олія - 1 ч. л.;

сіль - до смаку;

перець - до смаку;

паприка - до смаку.

Як готувати пасту зі шпинатом і куркою

Змастіть олією глибоку пательню та добре її розігрійте. Цибулю почистьте, наріжте на кубики та обсмажте до розм'якшення.

Важливо постійно перемішувати цибулю, щоб вона рівномірно просмажилась. Так цибулю потрібно готувати протягом 3-4 хвилин.

Курячу грудку потрібно промити і нарізати на невеликі шматочки, а потім додати до обсмаженої цибулі. Обов'язково перемішайте цибулю з м'ясом, щоб нічого не пригоріло.

Після цього всипте сіль, перець, паприку, або інші спеції відповідно до своїх вподобань. Помішуючи, смажте курятину з цибулею протягом 6 хвилин.

Смажте курятину та цибулю до готовності (скриншот / Mil Alexx. Рецепти і тренування)

За цей час куряче філе побіліє, а цибуля набуде золотавого кольору. Злегка підігрійте вершки та залийте ними м'ясо. Важливо використовувати теплі вершки, щоб вони не згорнулися одразу.

Також влийте гарячу кип'ячену воду і всипте макарони. Краще обирати тоненькі, швидкого приготування. Притисніть макарони лопаткою, щоб вони були повністю занурені в рідину.

Макарони мають бути залиті соусом (скриншот / Mil Alexx. Рецепти і тренування)

Накрийте пательню кришкою та готуйте пасту на середньому вогні протягом 12 хвилин, до готовності макаронів.

Тим часом помийте шпинат та помідори, наріжте їх на невеликі шматочки. Коли рідина з пасти випарується, додайте помідори та шпинат. Перемішайте пасту, накрийте пательню кришкою, і готуйте страву ще протягом 3-4 хвилин.

Натріть сир, всипте його в пасту, та, перемішуючи, готуйте страву ще протягом 2 хвилин. Після цього паста з куркою та шпинатом готова.