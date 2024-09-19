Карбонара за 10 минут от Гордона Рамзи: быстрый рецепт известной пасты с горошком

Карбонара - известная итальянская паста со сливочным соусом и беконом. Готовить карбонару несложно, а по рецепту британского шеф-повара приготовить пасту можно примерно за 10 минут.
О том, как готовить карбонару за 10 минут, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на кулинарный сайт по рецептам Гордона Рамзи.
Для того чтобы приготовить карбонару быстро, понадобятся следующие продукты:
Вскипятите в кастрюле воду и всыпьте макароны. Общее время приготовления зависит от того, насколько быстро сварятся спагетти, поэтому обязательно выбирайте тоненькие, самого быстрого приготовления.
Сковороду с антипригарным покрытием поставьте разогреваться на средний огонь, добавив столовую ложку оливкового масла. Нарежьте бекон на небольшие полоски и положите в сковороду, когда масло разогреется.
Также добавьте немного перца по вкусу. Очистьте и нарежьте чеснок, помойте и нарежьте на тонкие ломтики шампиньоны и чили. Приблизительно через 2 минуты после начала приготовления бекона добавьте чеснок, а затем грибы и перец чили.
Шампиньоны можно использовать как свежие, так и консервированные, а чили можно не добавлять, если не любите острое.
Готовьте, пока бекон не станет хрустящим, а грибы не приобретут золотистый цвет. Тогда блюдо нужно посолить. Отделите желтки от белков - по рецепту Рамзи, для пасты используются только желтки.
Натрите 40 г сыра в миску с желтками, затем влейте сливки и перемешайте смесь. Добавьте чайную ложку питьевой холодной воды, чтобы смесь стала более жидкой.
Когда грибы с беконом будут готовы, всыпьте горошек и влейте несколько ложек жидкости из-под макарон. Когда спагетти будут готовы, слейте из них воду, оставив немного жидкости для соуса. Приправьте макароны, затем добавьте к бекону с горошком.
Перемешайте пасту, а примерно через 30 секунд добавьте яичную смесь, убавьте огонь и, перемешивая, жарьте еще немного до готовности. Разложите пасту по тарелкам и украсьте мытой петрушкой и оставшимся сыром.
Недавно мы писали о том, как готовить пасту с курицей и шпинатом.
Кроме этого, рассказывали три рецепта простых блюд от Эктора из "МастерШеф".