Карбонара за 10 минут от Гордона Рамзи: быстрый рецепт известной пасты с горошком

Что нужно для карбонары

Для того чтобы приготовить карбонару быстро, понадобятся следующие продукты:

спагетти - 125 г;

горошек (замороженный или консервированный) - 30 г;

бекон - 80 г;

яйца - 2 шт.;

крем-фреш (или жирные сливки) - 1,5 ст. л.;

шампиньоны - 2 шт.;

перец чили - 1 шт.;

оливковое масло - по вкусу;

чеснок - 2 зубчика;

пармезан - 50-60 г;

петрушка - небольшая горстка;

соль - по вкусу;

перец - по вкусу.

Как готовить карбонару по рецепту Гордона Рамзи

Вскипятите в кастрюле воду и всыпьте макароны. Общее время приготовления зависит от того, насколько быстро сварятся спагетти, поэтому обязательно выбирайте тоненькие, самого быстрого приготовления.

Сковороду с антипригарным покрытием поставьте разогреваться на средний огонь, добавив столовую ложку оливкового масла. Нарежьте бекон на небольшие полоски и положите в сковороду, когда масло разогреется.

Также добавьте немного перца по вкусу. Очистьте и нарежьте чеснок, помойте и нарежьте на тонкие ломтики шампиньоны и чили. Приблизительно через 2 минуты после начала приготовления бекона добавьте чеснок, а затем грибы и перец чили.

Шампиньоны можно использовать как свежие, так и консервированные, а чили можно не добавлять, если не любите острое.

Готовьте, пока бекон не станет хрустящим, а грибы не приобретут золотистый цвет. Тогда блюдо нужно посолить. Отделите желтки от белков - по рецепту Рамзи, для пасты используются только желтки.

Натрите 40 г сыра в миску с желтками, затем влейте сливки и перемешайте смесь. Добавьте чайную ложку питьевой холодной воды, чтобы смесь стала более жидкой.

Когда грибы с беконом будут готовы, всыпьте горошек и влейте несколько ложек жидкости из-под макарон. Когда спагетти будут готовы, слейте из них воду, оставив немного жидкости для соуса. Приправьте макароны, затем добавьте к бекону с горошком.

Перемешайте пасту, а примерно через 30 секунд добавьте яичную смесь, убавьте огонь и, перемешивая, жарьте еще немного до готовности. Разложите пасту по тарелкам и украсьте мытой петрушкой и оставшимся сыром.