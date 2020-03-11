ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Карантин в Киеве: что происходит в магазинах столицы (фото)

STYLERЖизнь    11.03.2020 - 18:19
Карантин в Киеве: что происходит в магазинах столицы (фото)
В магазинах во время карантина в Киеве паники пока нет (Коллаж РБК-Украина)

В Украине решили ввести карантин из-за коронавируса. Магазинов паника не коснулась. Пока что

Карантин в Украине из-за коронавируса объявили 11 марта. В связи с этим закрываются детские сады, школы и университеты. Также отменяются концерты, соревнования и всяческие массовые мероприятия.

В магазинах Киева к возможному "фестивалю паники и истерике" уже подготовились. Так, в некоторых торговых точках продавцы выставляют дополнительные полки с крупами. Об этом на своей странице в Facebook сообщила журналистка РБК-Украина Светлана Мащенко.

Работники киевских супермаркетов отмечают, что большой спрос на продукты первой необходимости уже есть.

"Тем временем в маркетах Киева готовятся к нашествию паникеров. В АТБ появился отдельный стеллаж с сахаром - половину, по словам продавцов, уже разгребли, усиленно все докладывают. В магазине иронизируют, мол ждем... Гречкой и рисом полки набили... Скоро начнется", - комментирует увиденное Светлана.

А вот в "Форе" продавцы устали отбиваться от вопросов на тему: "А вас что закроют?" Но массовая истерия пока не началась.

"На фото - "Фора" и АТБ на Курчатова, Лесной массив", - уточнила Светлана.

Карантин в Киеве: что происходит в магазинах столицы (фото)Карантин в Киеве: что происходит в магазинах столицы (фото)Карантин в Киеве: что происходит в магазинах столицы (фото)Карантин в Киеве: что происходит в магазинах столицы (фото)

Как выглядят полки магазинов в Киеве во время карантина (фото: Светлана Мащенко / РБК-Украина)

А вот так - уже по состоянию на 19:00...

Карантин в Киеве: что происходит в магазинах столицы (фото)Карантин в Киеве: что происходит в магазинах столицы (фото)Карантин в Киеве: что происходит в магазинах столицы (фото)

Как выглядят полки магазинов в Киеве во время карантина (фото: Светлана Мащенко / РБК-Украина)

Напомним, что с 12 марта в Киеве закроются на карантин сотни заведений и будет отменено десятки массовых развлекательных мероприятий.

Аналитики оценили влияние карантина на курс доллара Коронавирус: в УЗ ожидают разъяснения по возможному ограничению ж/д сообщения
Новости Украины карантин
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь