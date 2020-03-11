Набор для выживания: сколько в Украине стоят крупы, соль и спички

Во сколько обойдется "набор для выживания" (Коллаж РБК-Украина)

Коронавирус в Украине заставил людей волноваться и позаботиться о продуктовых запасах в доме

Карантин в Украине из-за коронавируса объявили на заседании Кабмина 11 марта. В Киеве отменены занятия в школах, в детских садах, а также введены запреты на массовые мероприятия. Нельзя не отметить, что украинцы начали отказываться от запланированных поездок заграницу, отменять визиты гостей, а также задумываться о том, хватит ли у них провизии в доме на экстренный случай.

Сколько же стоит своеобразный "набор выживания" и необходимый список самых нужных продуктов читайте в материале Styler.

Сколько в Украине стоят крупы:

Ни для кого не секрет, что крупы являются основным и сытным гарниром, который обеспечивает энергией человека на протяжении целого дня. Итак, самой популярной крупой среди украинцев является гречка. Ее стоимость в демократичном супермаркете начинается от 18 гривен за килограмм. Крупа более высокого качества обойдется вам в 25 гривен за килограмм.

После гречки недорогой и ходовой крупой является овсянка. Ее стоимость более демократична и стартует от 10 гривен за килограмм. Манка и ячневая крупа будут доступны любому, так как средняя стоимость за килограмм таких круп стартует от 12 гривен.

Сколько стоит соль в Украине:

Одним из основных продуктов в наборе выживания, которым сразу же запасаются люди в панике, является соль. Отметим, что за килограмм каменной соли в рознице просят от 10 гривен, но в интернет-магазине с доставкой ее можно купить и за 8 гривен. Если будете заказывать большой список продуктов - доставка обойдется бесплатно.

Цена спичек в Украине:

Стоимость одного коробка спичек в самом простом супермаркете стартует от 1 гривны за коробок. Если запасаться впрок и покупать блок, придется потратить около 10 гривен.

Если вы хотите минимизировать свое пребывание в людных местах, кроме этого необходимо иметь дома запас необходимых лекарств и средств для дезинфекции. Также следует запастись свечами, фонарем, газовой горелкой и батарейками.

Кстати, в желании запасаться впрок продуктами при карантине украинцы не одиноки. Стоит вспомнить, как в Италии в первый день объявления карантина люди смели с полок магазинов практически все.

Как мы ранее писали, на днях врачи назвали приблизительные сроки, когда в Украине может вспыхнуть коронавирус.