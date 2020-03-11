Карантин у Києві: що відбувається у магазинах столиці (фото)

В магазинах під час карантину у Києві паніки поки немає (Колаж РБК-Україна)

В Україні вирішили ввести карантин через коронавірус. Магазинів паніка не торкнулася. Поки що

Карантин в Україні через коронавірус оголосили 11 березня. У зв'язку з цим закриваються дитячі садки, школи та університети. Також скасовуються концерти, змагання і всілякі масові заходи.

В магазинах Києва до можливого "фестивалю паніки та істерики" вже підготувалися. Так, в деяких торгових точках продавці виставляють додаткові полиці з крупами. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила журналістка РБК-Україна Світлана Мащенко.

Працівники київських супермаркетів відзначають, що великий попит на продукти першої необхідності вже є.

"Тим часом в маркетах Києва готуються до нашестя панікерів. В АТБ з'явився окремий стелаж з цукром - половину, за словами продавців, розгребли, посилено все докладають. В магазині іронізують, мовляв чекаємо... Гречкою і рисом полиці набили... Скоро почнеться", - коментує побачене Світлана.

А ось у "Форі" продавці втомилися відбиватися від питань типу: "А вас що закриють?" Але масова істерія поки не почалася.

"На фото - "Фора" і АТБ на Курчатова, Лісовий масив", - уточнила Світлана.

Як виглядають полиці магазинів у Києві під час карантину (фото: Світлана Мащенко / РБК-Україна)

Нагадаємо, що з 12 березня у Києві закриються на карантин сотні закладів і буде скасовано десятки масових розважальних заходів.