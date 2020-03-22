Карантин способен уничтожить бизнес быстрее, чем COVID-19: появился негативный прогноз

Волна кризиса из-за коронавируса и карантина в Украине больнее всего ударила по бизнесу. По словам предпринимательницы и международного консультанта Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Екатерины Зверевой, украинский бизнес уже столкнулся с проблемами невыполнения ранее внесенных в контракт обязательств со стороны партнеров, неопределенностью со стороны контрагентов и снижением активности делового мира в целом.

"Форс-мажорные обстоятельства – именно таким термином оперируют сегодня в бизнесе часто. Кроме того, отныне факт карантина, введенного на территории Украины сейчас официально признан форс-мажорным обстоятельством... По общепринятому определению форс-мажором являются чрезвычайные и неотвратимые обстоятельства, которые объективно делают невозможным исполнение обязательств, предусмотренных условиями договора (контракта, соглашения и т. п), обязанностей согласно законодательным и другим нормативным актам. Понятие "форс-мажора" есть почти во всех стандартных бизнес-контрактах. Обычно, форс-мажор является основанием для освобождения от ответственности за нарушение обязательств между сторонами контракта или соглашения, а следовательно, если сегодня ваш бизнес-партнер отказывается платить Вам за ранее полученные услуги или купленный товар, то с юридической точки зрения он прав, а такие понятия как "деловая этика" и "исполнение обязательств" отходят на второй план, особенно, учитывая законодательное закрепление карантина в перечне форс-мажорных обстоятельств парламентом", - рассказала эксперт.

По ее словам, для того, чтобы не выполнять обязательства по контракту во время карантина опираясь на него как на форс-мажорное обстоятельство, сегодня нужно обратиться в Торгово-промышленную палату Украины и получить специальный сертификат, который засвидетельствует форс-мажорный случай в компании.

"Ситуация, в которой оказался сейчас украинский бизнес, больше похожа на неудачную шутку государства. Однако принятие "форс-мажорного" закона еще более усугубляет кризис, ведь он является лазейкой с неисполнением обязательств. Украинский бизнес уже столкнулся с неисполнением ранее внесенных в контракт обязательств сторон все чаще. Это происходит не только со стороны украинского бизнеса, но и иностранных партнеров. В украинской юридической среде сегодня можно услышать много комментариев относительно того, что форс-мажорные обстоятельства во время карантина не освобождают от ответственности за выполнение ранее заключенных соглашений и контрактов, а лишь отсрочат обязательства сторон при форс-мажоре. Мол, когда кончится карантин все условия выполнять все равно придется. И это действительно так. И реальность говорит нам о том, что окончательно пока неизвестны цели и сроки карантина, а деньги бизнесу нужны уже сегодня. Соответственно, когда юристы говорят о том, что обязательства по контрактам выполнять придется после форс-мажора, многих компаний к тому моменту может уже просто не существовать", - резюмировала она.

Напомним, ранее мы писали, как карантин отразится на работе бизнеса в Украине.

РБК-Украина писало, что ЮНИСЕФ ВОЗ и ООН разрабатывают две программы помощи Украине для борьбы с COVID-19.