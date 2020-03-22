ЮНИСЕФ, ВОЗ и ООН разрабатывают две программы помощи Украине для борьбы с COVID-19

Фото: Сергей Кислица (UN Photo/Manuel Elias)

Организации готовят помощь на 58 миллионов долларов

Программа развития ООН, Всемирная организация здравоохранения, ЮНИСЕФ и Минздрав готовят для Украины два плана помощи в борьбе с коронавирусом с общим бюджетом около 58 миллионов долларов. Об этом в интервью "Укринформу" сообщил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица.

По его словам, бюджеты первой и второй программы составит около 38 и 20 миллионов соответственно.

"Фактически, сейчас все государства ориентируются на рекомендации ВОЗ, которые говорят, что для сдерживания коронавируса нужно: а) обмениваться информацией; б) наращивать объемы тестирования инфицированных для понимания общей эпидемиологической ситуации; в) изолировать тех, с кем контактировал больной; г) объединить усилия государства и населения, поскольку это проблема имеет уже не только медицинский характер, но и социально-экономический Если речь идет о конкретной поддержке, то сейчас совместно с ВОЗ, ЮНИСЕФ, Программой развития ООН и МЗ для Украины разрабатывается два плана помощи с бюджетом около 38 млн и 20 млн долларов", - сказал Кислица.

Он рассказал, что первый план будет направлен на помощь в закупке оборудования и лекарств, усиление координации на местах и обеспечение профессионального анализа ситуации в Украине. Второй план предусматривает поддержку украинцев, проживающих на востоке Украины.

"В условиях обострения эпидемкризиса мы не можем забывать о слоях населения, которые являются наиболее уязвимыми. Если кто не знает, в начале года ООН утвердила План гуманитарного реагирования для Украины в размере около 162 миллионов долларов. Понимая, что потребности сейчас будут расти, мы планируем привлечь еще 20 млн долларов на борьбу с распространением Covid-19", - отметил Кислица.

Напомним, по состоянию на 21 марта, количество официально подтвержденных случаев коронавируса в Украине выросло до 47. При этом за последние сутки в Украину вернулись более 13 тысяч граждан.