Фото: Виктор Ляшко (РБК-Украина)

В Минздраве объяснили разницу в данных ведомства и КГГА о коронавирусе в Киеве

Минздрав уточнил информацию о числе зараженных коронавирусом в Киеве, о последнем случае в столице сообщат позже. Об этом рассказал главный санитарный врач Виктор Ляшко на брифинге, передает корреспондент РБК-Украина.

"Никакой разницы в данных (Минздрава и КГГА, - ред.) нет. Тот случай, седьмой, мы говорим о 6, Киев - о 7 случаях, это случай который был повторно переподтвержден в киевской городской лаборатории, но диагноз и исследования по этому пациенту были сделаны в мюнхенской лаборатории, которая через частную лабораторию сообщила нам и мы его зафиксировали на день раньше", - заявил он.

Ляшко также добавил, что вчера по Киеву возник дисбаланс в отчетности по одному случаю.

"Киев о нем сообщает позже, поскольку они ждали подтверждения повторного в своей лаборатории", - добавил Ляшко.

Отметим, вчера вечером мэр Киева Виталий Кличко сообщил о 7 новых случаях коронавируса в Киеве. Позже Минздрав в своей сводке за день указал, что новых случаев в столице зафиксировано 6.

Как сообщало РБК-Украина, на данный момент в Украине зафиксировано 47 подтвержденных случаев коронавируса. В стране действует карантин, украинцев призывают не выходить из дома.