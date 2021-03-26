Карантин не помеха: в Киеве водители общественного транспорта ездят без масок

Карантин в Киеве усилили 20 марта, но некоторые водители общественного транспорта продолжают игнорировать правила. Так, например, 26 марта в столице были замечены водители без защитных масок на лице.

Об этом сообщает издание "Апостроф".

Многие водители совершенно не бояться заразиться инфекцией. Потому они не надевали маски. Например, нарушения заметили около станции метро "Героев Днепра" на конечной остановке трамвая.

Отметим, что транспорт совсем не переполнен, но люди придерживаются очереди. Кстати, некоторые из пассажиров тоже игнорируют маски.

Такая же ситуация и около станции метро "Оболонь". Там водители автобусов тоже без масок. Но заполненность транспорта соответствует правилам.

В Киеве водители транспорта на работе без масок (фото: apostrophe.ua)