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Карантин не перешкода: у Києві водії громадського транспорту їздять без масок

Новость на русском → Київ, П'ятниця 26 березня 2021 11:46
Карантин не перешкода: у Києві водії громадського транспорту їздять без масок У Києві водії транспорту їздять без масок (Колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Карантин у Києві посилили 20 березня, але деякі водії громадського транспорту продовжують ігнорувати правила. Так, наприклад, 26 березня в столиці були помічені водії без захисних масок на обличчі.

Про це повідомляє видання "Апостроф".

Багато водіїв абсолютно не бояться заразитися інфекцією. Тому вони не одягають маски. Наприклад, порушення помітили біля станції метро "Героїв Дніпра" на кінцевій зупинці трамвая.

Зазначимо, що транспорт зовсім не переповнений, але люди дотримуються черги. До речі, деякі з пасажирів теж ігнорують маски.

Така ж ситуація і біля станції метро "Оболонь". Там водії автобусів теж без масок. Але заповненість транспорту відповідає правилам.

Карантин не перешкода: у Києві водії громадського транспорту їздять без масокКарантин не перешкода: у Києві водії громадського транспорту їздять без масокКарантин не перешкода: у Києві водії громадського транспорту їздять без масокУ Києві водії транспорту на роботі без масок (фото: apostrophe.ua)

Як ми раніше писали, в Києві змінили правила про кількість пасажирів в наземному громадському транспорті у період карантину, і збільшили ліміт на перевезення. Тепер в салони автобусів, трамваїв і тролейбусів будуть брати більше людей.

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