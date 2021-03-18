Киев закрывают на локдаун: будут ли ограничения жесткими, как в 2020
С субботы, 20 марта в Киеве вводится жесткий карантин с ограничениями "красной" зоны. Закроются все культурные и развлекательные заведения, ТРЦ, кафе и рестораны не смогут принимать посетителей. Подобные запреты уже действовали в столице ровно год назад, но были еще более строгими.
Каким будет новый локдаун в Киеве, подробно обо всех ограничениях - на РБК-Украина.
Сколько продлится локдаун
Из-за стремительного роста заболеваемости карантин в столице ужесточат уже с этой субботы сроком на три недели. Такое решение было принято сегодня на внеочередном заседании комиссии по ТЭБ и ЧС.
Мэр Киева Виталий Кличко заявил о введении строгих ограничений в Киеве с 00:00 20 марта до 9 апреля включительно.
Список ограничений
- запрещается работа культурных и развлекательных заведений (музеи, кинотеатры, театры, концертные залы и т.д.);
- в ТРЦ будут работать только магазины продуктов, бытовой химии, средств гигиены, зоомагазины и аптеки;
- кафе, бары и рестораны смогут обслуживать клиентов только в режиме на вынос;
- запрещается работа кафе на автозаправочных комплексах;
- отменяются массовые мероприятия (спортивные, развлекательные, культурные, рекламные);
- на религиозных богослужениях вводится ограничение - не более 1 человека на 10 кв.м.;
- запрещено присутствие зрителей на спортивных соревнованиях (в т.ч. на футбольном матче "Шахтер" - "Рома" 18 марта);
- салоны красоты, парикмахерские будут работать только по предварительной записи;
- фитнес-центры и спортзалы также смогут принимать посетителей по записи, групповые занятия запрещаются;
- с 20 марта все предприятия бюджетной сферы перейдут на дистанционный режим;
- частным компаниям рекомендовано перевести сотрудников на удаленную работу (кроме предприятий "критической структуры").
Как будут работать школы и детсады
С 18 марта школьники 5-11 классов ушли на досрочные каникулы, а с 22 марта каникулы начнутся у учащихся начальной школы. После их окончания, с 28 марта учебный процесс возобновится в дистанционном формате.
Детские сады столицы во время жесткого карантина продолжат работать в обычном режиме.
Ограничения общественного транспорта
Как заявил городской голова Виталий Кличко, общественный транспорт Киева на период локдауна будет работать в обычном режиме.
Обязательно соблюдение норм перевозки пассажиров и масочного режима. При этом, заполненность мест для сидения не должна превышать 50%.
Каким был локдаун в Киеве прошлой весной
Фактически год назад в столице был введен жесткий карантин в рамках общенационального локдауна, однако его ограничения были более жесткими.
12 марта 2020 в Киеве и по всей стране закрылись образовательные заведения, были запрещены массовые мероприятия, введен запрет на работу кафе, ресторанов, спортзалов, салонов красоты. Закрылись ТРЦ, рынки и другие торговые заведения, за исключением продуктовых магазинов, аптек.
С 17 марта 2020 в столице остановилась работа метро, общественный транспорт работал по пропускам.
В начале апреля дополнительно ввели ограничения на передвижение группами не более 2-х человек, были запрещены прогулки в парках и скверах.
Напомним, в Минздраве спрогнозировали, что вспышка коронавируса в Украине продлится до конца апреля. При этом на данный момент пока нет необходимости в общенациональном локдауне.