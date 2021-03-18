Киев закрывают на локдаун: будут ли ограничения жесткими, как в 2020

С субботы, 20 марта в Киеве вводится жесткий карантин с ограничениями "красной" зоны. Закроются все культурные и развлекательные заведения, ТРЦ, кафе и рестораны не смогут принимать посетителей. Подобные запреты уже действовали в столице ровно год назад, но были еще более строгими.

Каким будет новый локдаун в Киеве, подробно обо всех ограничениях - на РБК-Украина.

Сколько продлится локдаун

Из-за стремительного роста заболеваемости карантин в столице ужесточат уже с этой субботы сроком на три недели. Такое решение было принято сегодня на внеочередном заседании комиссии по ТЭБ и ЧС.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил о введении строгих ограничений в Киеве с 00:00 20 марта до 9 апреля включительно.

Список ограничений

запрещается работа культурных и развлекательных заведений (музеи, кинотеатры, театры, концертные залы и т.д.);

(музеи, кинотеатры, театры, концертные залы и т.д.); в ТРЦ будут работать только магазины продуктов, бытовой химии, средств гигиены, зоомагазины и аптеки ;

; кафе, бары и рестораны смогут обслуживать клиентов только в режиме на вынос ;

; запрещается работа кафе на автозаправочных комплексах;

отменяются массовые мероприятия (спортивные, развлекательные, культурные, рекламные);

(спортивные, развлекательные, культурные, рекламные); на религиозных богослужениях вводится ограничение - не более 1 человека на 10 кв.м .;

.; запрещено присутствие зрителей на спортивных соревнованиях (в т.ч. на футбольном матче "Шахтер" - "Рома" 18 марта);

на спортивных соревнованиях (в т.ч. на футбольном матче "Шахтер" - "Рома" 18 марта); салоны красоты, парикмахерские будут работать только по предварительной записи ;

; фитнес-центры и спортзалы также смогут принимать посетителей по записи, групповые занятия запрещаются ;

; с 20 марта все предприятия бюджетной сферы перейдут на дистанционный режим ;

; частным компаниям рекомендовано перевести сотрудников на удаленную работу (кроме предприятий "критической структуры").

Как будут работать школы и детсады

С 18 марта школьники 5-11 классов ушли на досрочные каникулы, а с 22 марта каникулы начнутся у учащихся начальной школы. После их окончания, с 28 марта учебный процесс возобновится в дистанционном формате.

Детские сады столицы во время жесткого карантина продолжат работать в обычном режиме.

Ограничения общественного транспорта

Как заявил городской голова Виталий Кличко, общественный транспорт Киева на период локдауна будет работать в обычном режиме.

Обязательно соблюдение норм перевозки пассажиров и масочного режима. При этом, заполненность мест для сидения не должна превышать 50%.

Каким был локдаун в Киеве прошлой весной

Фактически год назад в столице был введен жесткий карантин в рамках общенационального локдауна, однако его ограничения были более жесткими.

12 марта 2020 в Киеве и по всей стране закрылись образовательные заведения, были запрещены массовые мероприятия, введен запрет на работу кафе, ресторанов, спортзалов, салонов красоты. Закрылись ТРЦ, рынки и другие торговые заведения, за исключением продуктовых магазинов, аптек.

С 17 марта 2020 в столице остановилась работа метро, общественный транспорт работал по пропускам.

В начале апреля дополнительно ввели ограничения на передвижение группами не более 2-х человек, были запрещены прогулки в парках и скверах.