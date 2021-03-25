В Киеве изменили правила для общественного транспорта: пасажиров станет больше
В Киеве изменили правила о количестве пассажиров в наземном общественном транспорте в период карантина, и увеличили лимит на перевозку. Теперь в салоны автобусов, трамваев и троллейбусов будут брать больше людей.
Об этом 25 марта заявили в "Киевпастрансе" на странице в Facebook.
Новшество заработает уже с пятницы, 26 марта.
Решение расширить лимит на перевозку пассажиров приняла постоянная комиссия КГГА по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
Теперь в общественном транспорте можно будет перевозить не только сидячих, но и определенное количество стоячих пассажиров - суммарно половину от общей вместимости транспортного средства.
"Имеющиеся лимиты на перевозку подвижным составом в 50% сидячих мест изменены на 50% от общей конструктивной пассажировместимости", - говорится в сообщении.
В "Киевпастрансе" также отметили, что карантинные ограничения в транспорте остаются, хотя и становятся менее строгими.
Напомним, что ранее в Киеве анонсировали подорожание проезда в маршрутках, а также допускали их исчезновение до конца локдауна.
Также мы писали о том, что в Киеве из-за локдауна в общественном транспорте участились конфликты.