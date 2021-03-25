В Киеве изменили правила для общественного транспорта: пасажиров станет больше

В Киеве изменили правила о количестве пассажиров в наземном общественном транспорте в период карантина, и увеличили лимит на перевозку. Теперь в салоны автобусов, трамваев и троллейбусов будут брать больше людей.

Об этом 25 марта заявили в "Киевпастрансе" на странице в Facebook .

Новшество заработает уже с пятницы, 26 марта.

Решение расширить лимит на перевозку пассажиров приняла постоянная комиссия КГГА по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Теперь в общественном транспорте можно будет перевозить не только сидячих, но и определенное количество стоячих пассажиров - суммарно половину от общей вместимости транспортного средства.

"Имеющиеся лимиты на перевозку подвижным составом в 50% сидячих мест изменены на 50% от общей конструктивной пассажировместимости", - говорится в сообщении.

В "Киевпастрансе" также отметили, что карантинные ограничения в транспорте остаются, хотя и становятся менее строгими.