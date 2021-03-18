Карантин в Харькове и области: что запрещено с 18 марта

С сегодняшнего дня, 18 марта, в Харьковской области усиливается карантин. Такое решение принято в связи с тяжелой ситуацией с коронавирусной инфекцией.
Об этом сообщает Харьковская ОГА.
Что запрещается?
Местные власти также предлагают, чтобы школьники 5-11 классов и студенты перешли на дистанционное обучение. При этом дети, которые учатся в начальных классах могут ходить в школу, но если в классах появятся больные коронавирусом, то такие классы будут переводить на онлайн-обучение.
Ситуация в самом Харькове
В Харьковском городском совете рассказали, что пока не будут ужесточать ограничения.
Работа метро в Харькове
Харьковская подземка будет работать без ограничений в штатном режиме. Об этом заявил исполняющий обязанности мэра города Игорь Терехов. При этом он подчеркнул, что прошлогоднее ограничение работы метрополитена считает ошибочным.
Напомним, в Киеве вводят жесткий карантин. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличков на экстренном брифинге.
Мы также писали о том, как будет работать метро в Киеве во время локдауна.