В Киеве - жесткий карантин: что будет работать, а что закроют полностью (список)

В Киеве ужесточили карантин . Жесткие ограничения в столице начнут действовать с 00:00 20 марта (в ночь с пятницы на субботу).

Об этом заявил Виталий Кличко на срочном брифинге в четверг, 18 марта.

По словам мэра Киева, в столице за минувшие сутки было зафиксировано более 1000 инфицированных коронавирусом граждан. За 24 часа попали в больницы почти 200 человек. Более того, на сегодняшний день заполняемость коек в больницах города более 70%.

"Ситуация распространения вируса, без преувеличения, угрожающая", - сказал Кличко.

Поэтому на три недели, до 9 апреля, в Киеве вводятся жесткие ограничения. Рассказываем, что именно будет работать, а что закроют в столице с 20 марта.

Что в Киеве не будет работать вообще?

Полностью будут закрыты на три недели:

учреждения культуры (кино, театры, музеи, концертные залы)

ТРЦ (кроме продуктовых магазинов, аптек, зоомагазинов и магазинов по продаже товаров личной гигиены и бытовой химии)

церкви и другие религиозные учреждения (если не обеспечена площадь 10 кв. м на одного человека)

Также запрещено проведение массовых мероприятий: развлекательных, спортивных, культурных рекламных и других. Не разрешено также присутствие зрителей на спортивных соревнованиях (в том числе, на матче "Шахтер" - "Рома", который состоится 18 марта).

Что будет работать, но с ограничениями?

Заведения общественного питания будут работать исключительно "на вынос".

АЗС будут работать с соблюдения суровых карантинных норм и без функционирования кафе.

Парикмахерские и салоны красоты будут работать только по предварительной записи.

Это же касается фитнес-клубов и спортивных залов (но без групповых занятий!).

Что будет работать, как и раньше?

Детские сады будут работать в обычном режиме. По крайней мере, пока что.

Школы тоже после весенних каникул вернутся к учебе. Но учебный процесс будет проходить дистанционно.

Все предприятия и организации бюджетной сферы будут работать, но должны перейти на дистанционную работу. Частный бизнес тоже должен максимально перейти на дистанционку (кроме предприятий "критической структуры").

Общественный транспорт будет работать в привычном режиме с соблюдением суровых норм перевозок и масочного режима, а заполняемость мест должна составлять 50%.

Общественный транспорт в Киеве будет работать (фото: РБК-Украина)