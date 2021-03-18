Карантин у Харкові та області: що заборонено з 18 березня

Що забороняється?

Проведення спортивних, культурних, розважальних, соціальних, релігійних, наукових, освітніх заходів за участю більше однієї людини на 4 кв. м площі будівлі або відкритій території.

Робота кінотеатрів та інших закладах культури, місця в яких заповнені більш ніж на половину

Спортивні зали, якщо у них на одну людину немає 10 кв. м.

Басейни, якщо на одній доріжці плаває більше ніж четверо осіб, і шість – на групових заняттях.

Місцева влада також пропонує, щоб школярі 5-11 класів та студенти перейшли на дистанційне навчання. При цьому діти, які навчаються у початкових класах можуть ходити в школу, але якщо в класах з'являться хворі коронавірусом, то такі класи будуть переводити на онлайн-навчання.

Ситуація в самому Харкові

У Харківській міській раді розповіли, що поки не будуть посилювати обмеження.

Робота метро в Харкові

Харківська підземка працюватиме без обмежень у штатному режимі. Про це заявив виконуючий обов'язки мера міста Ігор Терехов. При цьому він підкреслив, що торішнє обмеження роботи метрополітену вважає помилковим.