Карантин у Харкові та області: що заборонено з 18 березня

Відсьогодні, 18 березня, у Харківській області посилюється карантин. Таке рішення прийнято у зв'язку з важкою ситуацією з коронавірусною інфекцією.
Про це повідомляє Харківська ОДА.
Що забороняється?
Місцева влада також пропонує, щоб школярі 5-11 класів та студенти перейшли на дистанційне навчання. При цьому діти, які навчаються у початкових класах можуть ходити в школу, але якщо в класах з'являться хворі коронавірусом, то такі класи будуть переводити на онлайн-навчання.
Ситуація в самому Харкові
У Харківській міській раді розповіли, що поки не будуть посилювати обмеження.
Робота метро в Харкові
Харківська підземка працюватиме без обмежень у штатному режимі. Про це заявив виконуючий обов'язки мера міста Ігор Терехов. При цьому він підкреслив, що торішнє обмеження роботи метрополітену вважає помилковим.
Нагадаємо, в Києві вводять жорсткий карантин. Про це повідомив мер міста Віталій Кличков на екстреному брифінгу.
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