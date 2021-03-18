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Карантин в Харькове и области: что запрещено с 18 марта

Новина українською → Харьков, Четверг 18 марта 2021 17:31
Карантин в Харькове и области: что запрещено с 18 марта С 18 марта в Харьковской области усиливается карантин (фото: РБК-Украина)
Автор: Роман Мирончук

С сегодняшнего дня, 18 марта, в Харьковской области усиливается карантин. Такое решение принято в связи с тяжелой ситуацией с коронавирусной инфекцией.

Об этом сообщает Харьковская ОГА.

Что запрещается?

  • Проведение спортивных, культурных, развлекательных, социальных, религиозных, научных, образовательных мероприятий с участием более одного человека на 4 кв. м площади здания или открытой территории.
  • Работа кинотеатров и других учреждениях культуры, места в которых заполнены более чем на половину
  • Спортивные залы, если в них на одного человека нет 10 кв. м.
  • Бассейны, если на одной дорожке плавает более четырех человек, и шесть – на групповых занятиях.

Местные власти также предлагают, чтобы школьники 5-11 классов и студенты перешли на дистанционное обучение. При этом дети, которые учатся в начальных классах могут ходить в школу, но если в классах появятся больные коронавирусом, то такие классы будут переводить на онлайн-обучение.

Ситуация в самом Харькове

В Харьковском городском совете рассказали, что пока не будут ужесточать ограничения.

Работа метро в Харькове

Харьковская подземка будет работать без ограничений в штатном режиме. Об этом заявил исполняющий обязанности мэра города Игорь Терехов. При этом он подчеркнул, что прошлогоднее ограничение работы метрополитена считает ошибочным.

Напомним, в Киеве вводят жесткий карантин. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличков на экстренном брифинге.

Мы также писали о том, как будет работать метро в Киеве во время локдауна.

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