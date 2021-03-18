Карантин у Харкові та області: що заборонено з 18 березня
Відсьогодні, 18 березня, у Харківській області посилюється карантин. Таке рішення прийнято у зв'язку з важкою ситуацією з коронавірусною інфекцією.
Про це повідомляє Харківська ОДА.
Що забороняється?
- Проведення спортивних, культурних, розважальних, соціальних, релігійних, наукових, освітніх заходів за участю більше однієї людини на 4 кв. м площі будівлі або відкритій території.
- Робота кінотеатрів та інших закладах культури, місця в яких заповнені більш ніж на половину
- Спортивні зали, якщо у них на одну людину немає 10 кв. м.
- Басейни, якщо на одній доріжці плаває більше ніж четверо осіб, і шість – на групових заняттях.
Місцева влада також пропонує, щоб школярі 5-11 класів та студенти перейшли на дистанційне навчання. При цьому діти, які навчаються у початкових класах можуть ходити в школу, але якщо в класах з'являться хворі коронавірусом, то такі класи будуть переводити на онлайн-навчання.
Ситуація в самому Харкові
У Харківській міській раді розповіли, що поки не будуть посилювати обмеження.
Робота метро в Харкові
Харківська підземка працюватиме без обмежень у штатному режимі. Про це заявив виконуючий обов'язки мера міста Ігор Терехов. При цьому він підкреслив, що торішнє обмеження роботи метрополітену вважає помилковим.
Нагадаємо, в Києві вводять жорсткий карантин. Про це повідомив мер міста Віталій Кличков на екстреному брифінгу.
Ми також писали про те, як буде працювати метро в Києві під час локдауну.