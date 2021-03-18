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Карантин у Харкові та області: що заборонено з 18 березня

Новость на русском → Харків, Четвер 18 березня 2021 17:31
Карантин у Харкові та області: що заборонено з 18 березня З 18 березня в Харківській області посилюється карантин (фото: РБК-Україна)
Автор: Роман Мирончук

Відсьогодні, 18 березня, у Харківській області посилюється карантин. Таке рішення прийнято у зв'язку з важкою ситуацією з коронавірусною інфекцією.

Про це повідомляє Харківська ОДА.

Що забороняється?

  • Проведення спортивних, культурних, розважальних, соціальних, релігійних, наукових, освітніх заходів за участю більше однієї людини на 4 кв. м площі будівлі або відкритій території.
  • Робота кінотеатрів та інших закладах культури, місця в яких заповнені більш ніж на половину
  • Спортивні зали, якщо у них на одну людину немає 10 кв. м.
  • Басейни, якщо на одній доріжці плаває більше ніж четверо осіб, і шість – на групових заняттях.

Місцева влада також пропонує, щоб школярі 5-11 класів та студенти перейшли на дистанційне навчання. При цьому діти, які навчаються у початкових класах можуть ходити в школу, але якщо в класах з'являться хворі коронавірусом, то такі класи будуть переводити на онлайн-навчання.

Ситуація в самому Харкові

У Харківській міській раді розповіли, що поки не будуть посилювати обмеження.

Робота метро в Харкові

Харківська підземка працюватиме без обмежень у штатному режимі. Про це заявив виконуючий обов'язки мера міста Ігор Терехов. При цьому він підкреслив, що торішнє обмеження роботи метрополітену вважає помилковим.

Нагадаємо, в Києві вводять жорсткий карантин. Про це повідомив мер міста Віталій Кличков на екстреному брифінгу.

Ми також писали про те, як буде працювати метро в Києві під час локдауну.

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