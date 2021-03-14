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Карантин в Буковеле: эксперты рассказали, должны ли возмещать средства за отдых

Автор: Роман Мирончук

С воскресенья, 13 марта, зимний курорт Буковель закрыт на карантин. Отдых будет недоступен как минимум до 27 марта. Юристы рассказали, что делать гражданам, которые уже заплатили за услуги, а их просят выезжать.

Эксперт Маричка Артиш из одной из украинской консалтинговой компании рассказала Styler, что делать в такой ситуации.

По ее словам, в течение года периодически вводились ограничения в различных сферах, и никто никому никаких потерь не возмещал.

"Большинство анонсированных правительством - это чистый популизм, единственные, кто получил существенную поддержку - это заведения/организации, которые имеют отношение к культуре и получили частичное финансирование убытков по проектам от Украинского культурного фонда", - заявила эксперт.

Кто должен компенсировать убытки?

Компенсировать убытки должен тот, кто вводит ограничения, но есть нюанс. Если вы сознательно оплачиваете услуги в красной зоне (которая теоретически должна быть для вас "закрытой"), то должны брать на себя ответственность за риски.

"Это как покупать билеты на лоукост по наименьшему тарифу и затем изменить планы", - заявила Маричка.

Напомним, администрация ТК "Буковель" рассказала, что делать туристам, которые попали в такую ситуацию.

Ранее академик НАН спрогнозировал сроки нового локдауна.

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