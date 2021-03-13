Отдых в Буковеле оплачен, а курорт закрыли. Как вернуть свои деньги?

Курорт Буковель закрыли на карантин с 13 марта. Отели, подъемники и другие туристические прелести не будут работать как минимум до 27 марта.

Но что делать, если номера на даты с 13 по 27 марта уже оплачены? Что будет с вашими деньгами, удастся ли их вернуть и как это сделать? Об этом читайте ниже в материале Styler.

Когда откроют Буковель?

С 12 марта региональная комиссия по вопросам техногенно-экономической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняла решение с 13 по 27 марта 2021 года определить село Поляница территорией с ограниченным подъездом.

"В указанный период будет ограничен въезд гражданам, направляющимся в Поляницу (в том числе к туристическому комплексу "Буковель") с развлекательной, спортивной и другой целью. Требования и решения региональной комиссии фактически лишают ТК "Буковель" объективной возможности для продолжения функционирования и предоставления туристических услуг", - сообщает в Facebook ТК "Буковель".

Администрация отмечает, что будет стараться сделать все, чтобы оказать обещанные услуги после снятия карантинных ограничений.

Заплатил за отдых, а меня не пускают в Буковель...

С первым днем жесткого карантина и первые недовольные туристы.

По словам Натальи, отели обманным путем не дают клиентам отменить бронь.

"Мы только что уехали из отеля Буковель. Такого безразличного отношения к клиентам отеля и курорта невиданно! Еще два дня назад я просила перенести бронь на другие даты так как я с детьми - одной 5 лет, дорога не близкая! Отдел бронирования заверил, и рецепция отеля Буковель, в категоричной форме отказали и убедили что все работает и все круто и отлично у них! Мы меняли билеты, тратили деньги и драгоценное время отдыха на дорогу из Львова (так как поезда не ходят), чтобы приехать и сегодня уехать!!! С детьми! Трубку и на месте никто не берет, и на рецепции заученный ответ - отель работает, можете жить! Очень безразличные люди в руководстве этого курорта!" – жалуется одна из туристок.

Некоторые жалуются, что дозвониться до отеля с целью узнать судьбу резервации просто невозможно.

"Ситуация один в один, только мы так и не поехали сегодня. Буковель - на встречу клиентам", - добавляет пользовательница Юлия.

Скриншоты (facebook.com/bukovel)

Выход есть! В Буковеле рассказали - какой

Под публикацией вместе с жалобами туристов стали появляться сообщения о том, как добиться справедливости. Хоть по заснеженным склонам до 27 марта спуститься не удастся, зато деньги никто не потеряет.

Администрация предлагает всем туристам, у которых зарезервированы номера на период с 13 по 27 марта заполнить специальную форму, чтобы перенести отпуск на другие даты.

"Для изменения дат бронирования гостиницы просим вас заполнить форму ниже. Обратите внимание на все детали и заполните все поля, спасибо!..." – добавляет администрация в комментарии к ссылке на форму обратной связи.