"Буковель" закрывают на карантин

Горнолыжный курорт "Буковель" в Ивано-Франковской области решили закрыть на карантин. Такое решение сегодня приняла региональная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.

Об этом заявили на брифинге в Ивано-Франковской ОГА.

Областные власти решили ограничить въезд на территорию Поляницкой территориальной общины, где расположен курорт "Буковель". На территорию ОТО будет пропускать только жителей или работников местных учреждений и предприятий, поэтому туристы не смогут попасть на курорт.

"Будут введены дополнительные блок-посты на территории Поляницкой ОТО. Будут иметь возможность передвигаться беспрепятственно, при соблюдении карантинных требований, только местные жители или имеют место работы в этом населенном пункте", - заявил глава ОГА Андрей Бойчук.

Как пояснили в ОГА, причиной такого решения стали обращения представителей местного малого бизнеса, а также сообщения о нарушениях карантина.

"Красная зона, в которой мы находимся, развивается, и мы не видим тренда к ее снижению. Представители малого бизнеса часто спрашивают, почему такая несправедливость: крупные компании работают, а малые не должны работать? Сейчас в Поляницкой ОТО работают подразделения полиции", - добавил Бойчук.

Что этому предшествовало

Сегодня стало известно, что полиция пришла с проверкой на курорт "Буковель". Основанием для этого, как рассказали правоохранители в комментарии РБК-Украина, стали обращения граждан о массовых нарушениях карантина на территории курорта.

Местные СМИ также писали, что правоохранители блокировали работу некоторых подъемников на курорте "Буковель", однако в полиции эту информацию не подтвердили.

Почему "Буковель" работает во время карантина

Как объяснял премьер-министр Денис Шмыгаль, курорт "Буковель" не закрыли, потому что заведения на его территории работали с соблюдением карантинных ограничений. Он рассказал, что владельцы части ресторанов, кафе и гостиниц на территории курорта все же решили закрыться.

Отметим, что Ивано-Франковская область находится в "красной" зоне карантина. В этой зоне действуют наиболее строгие ограничения.