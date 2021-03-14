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Карантин у Буковелі: експерти розповіли, чи повинні відшкодовувати кошти за відпочинок

Автор: Роман Мирончук

З неділі, 13 березня, зимовий курорт Буковель закрито на карантин. Відпочинок буде недоступний як мінімум до 27 березня. Юристи розповіли, що робити громадянам, які вже заплатили за послуги, а їх просять виїжджати.

Експерт Марічка Артіш з однієї з української консалтингової компанії розповіла Styler, що робити в такій ситуації.

За її словами, протягом року періодично вводились обмеження в різних сферах, і ніхто нікому ніяких втрат не відшкодовував.

"Більшість анонсованих урядом - це чистий популізм, єдині, хто отримав істотну підтримку - це закладу/організації, які мають відношення до культури і отримали часткове фінансування збитків за проєктами від Українського культурного фонду", - заявила експерт.

Хто має компенсувати збитки?

Компенсувати збитки повинен той, хто вводить обмеження, але є нюанс. Якщо ви свідомо оплачуєте послуги в червоній зоні (яка теоретично повинна бути для вас "закритої"), то повинні брати на себе відповідальність за ризики.

"Це як купувати квитки на лоукост за найменшим тарифом і потім змінити плани", - заявила Марічка.

Нагадаємо, адміністрація ТК "Буковель" розповіла, що робити туристам, які потрапили в таку ситуацію.

Раніше академік НАН спрогнозував терміни нового локдауна.

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