Капусняк з молодою капустою: легкий рецепт польської страви до обіду чи вечері

Що потрібно для капусняка

Для того, що приготувати цей легкий польський суп з капустою, потрібні такі інгредієнти:

молода капуста - 650 г;

морква молода - 200 г;

молода картопля - 300 г;

помідори - 2 шт.;

бекон або слабокопчена ковбаса - 300 г;

цибуля - 100 г;

кріп - маленький пучок;

любисток - 5 г;

сіль - 1 ч. л.

овочевий бульйон або окріп - 2,5 л;

перець чорний мелений - до смаку.

Як готувати капусняк з молодою капустою

Капусняк за цим рецептом буде варитись в великій каструлі - щонайменше на 5 літрів.

Підготуйте овочі: видаліть верхнє листя у молодої капусти, розріжте її навпіл та видаліть середину. Після цього нашаткуйте капусту.

Очистьте та подрібніть цибулю, моркву помийте, почистьте та наріжте тонкими скибочками. Помийте та почистьте картоплю, наріжте її на невеликі кубики.

Подрібніть любисток, якщо не використовуєте сухий. Бекон або ковбасу наріжте на невеликі шматочки.

Налийте в каструлю овочевий бульйон і додайте овочі та бекон. Накрийте каструлю кришкою та доведіть суп до кипіння на максимальному вогні.

Після цього зменште вогонь, щоб капусняк трохи кипів - і варіть страву ще 20 хвилин, до розм'якшення овочів.

В цей час помийте кріп та помідори. Наріжте помідори дрібними кубиками, а зелень подрібніть.

Після цього додайте томати та кріп до каструлі з супом, перемішайте інгредієнти та перевірте їхню готовність. За бажанням додайте сіль та перець - і капусняк готовий.