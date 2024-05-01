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Гороховий суп Сен-Жермен: цікавий рецепт духмяної страви з Франції

Середа 01 травня 2024 08:06
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Гороховий суп Сен-Жермен: цікавий рецепт духмяної страви з Франції Як готувати гороховий суп з беконом (ілюстрація: Freepik)
Автор: Людмила Рябухіна

Французький суп Сен-Жермен - смачна, поживна і водночас вишукана перша страва. Цей суп зазвичай готують на м'ясному бульйоні з додаванням до гороху овочів і смаженого бекону, а також трав, які надають страві легкого аромату.

Про те, як готувати французький суп з гороху, читайте в матеріалі від РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на кулінарний сайт Shuba.

Що потрібно для горохового супу Сен-Жермен

Для того, щоб приготувати цей поживний гороховий суп, потрібні такі інгредієнти:

  • Горох - 700 г
  • Бекон - 150 г
  • М’ясний бульйон або окріп - 2 л
  • Масло вершкове (жирність 73%) - 40 г
  • Морква - 1 шт.
  • Цибуля - 1 шт.
  • Цибуля порей - 100 г
  • Перець-горошок - 10 шт.
  • Часник - 2 зубчики
  • Сіль - 1.5 ч. л.
  • Розмарин - 1 гілочка
  • Чебрець - 2 гілочки
  • Селера - 1 стебло
  • Петрушка - 2 гілочки
  • Лавровий лист - 2 шт.
  • Кулінарна нитка - 10 см

Як готувати суп з горохом і беконом

Особливістю приготування цього супу, окрім додавання засмажки з беконом є використання так званого "букету" з трав - рослини збираються у пучок, зв'язуються спеціальною ниткою, яка безпечна для харчових продуктів, і, після того, як трави нададуть страві аромату, "букет" забирають з супу.

Готувати суп краще зранку, або ввечері, адже потрібен час для розм'якшення гороху, який попередньо замочують у воді на 12 годин. Після цього можна розпочинати приготування страви.

Помийте і очистьте моркву і селеру, наріжте кружальцями моркву. Очистьте і наріжте кубиками ріпчасту цибулю. Промийте цибулю-порей, відділіть зелену частину цибулі. Бекон наріжте на кубики.

Вершкове масло розігрійте на середньому вогні у глибокій каструлі, вкиньте ріпчасту цибулю. Смажте цибулю протягом 2 хвилин, після цього додайте моркву.

Перемішайте інгредієнти і готуйте впродовж 2 хвилин. Додайте нарізаний бекон, перемішайте засмажку і обсмажуйте ще протягом 1 хвилини. Бекон можна перекласти до окремої миски і додати в суп-пюре шматочками, або ж перебити до однорідної консистенції у супі.

Злийте з гороху рідину за допомогою друшляка і пересипте горох у каструлю до овочів. Додайте сіль та перець-горошок до супу. Очистьте і подрібніть часник, додайте його до каструлі - і перемішайте інгредієнти.

Гілочки розмарину та чебрецю разом з лавровими листками і зеленими стеблами селери та порею зберіть у "букет", перев'язавши кулінарною ниткою. Також покладіть "букет" до каструлі.

Залийте інгредієнти бульйоном або водою, доведіть суп до кипіння. Після цього накрийте каструлю кришкою і варіть суп 45-50 хвилин на зменшеному вогні.

З готової страви приберіть "букет" трав, перець-горошок, і перебийте до однорідної консистенції блендером, після цього додайте бекон, якщо ви прибирали його з каструлі.

До речі, нещодавно ми писали про те, як готувати румунський суп чорбу.

А також розповідали, як готувати італійський суп Мінестроне.

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