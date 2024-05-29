Капустняк с молодой капустой: легкий рецепт польского блюда к обеду или ужину

Сейчас во многих магазинах можно приобрести молодую капусту, из которой можно приготовить не только салат, но и традиционный польский суп - также существующий в украинской кухне. Считается, что для лучшего вкуса капустняка следует выбирать молодые овощи.
О том, как приготовить капустняк, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на кулинарный сайт Shuba.
Для того чтобы приготовить этот легкий польский суп с капустой, нужны такие ингредиенты:
Капустняк по этому рецепту будет вариться в большой кастрюле - по меньшей мере на 5 литров.
Подготовьте овощи: удалите верхние листья у молодой капусты, разрежьте ее пополам и удалите середину. После этого нашинкуйте капусту.
Очистите и измельчите лук, помойте морковь, почистите и нарежьте тонкими ломтиками. Вымойте и почистите картофель, нарежьте его на небольшие кубики.
Измельчите любисток, если не используете сухой. Бекон или колбасу нарежьте на небольшие кусочки.
Налейте в кастрюлю овощной бульон и добавьте овощи и бекон. Накройте крышкой кастрюлю и доведите суп до кипения на максимальном огне.
После этого убавьте огонь, чтобы капустник немного кипел - и варите блюдо еще 20 минут, до размягчения овощей.
В это время помойте укроп и помидоры. Нарежьте помидоры маленькими кубиками, а зелень измельчите.
Затем добавьте томаты и укроп в кастрюлю с супом, перемешайте ингредиенты и проверьте их готовность. По желанию добавьте соль и перец - и капустник готов.
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