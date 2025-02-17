"Камінь, папір, ножиці": де дивитися фільм онлайн і чому він - вже легендарний

Фільм "Камінь, папір, ножиці", у якому головну роль виконав український актор Олександр Рудинський, отримав престижну премію BAFTA у категорії "Найкращий британський короткометражний фільм". Ця стрічка заснована на реальних трагічних подіях в Україні під час повномасштабного російського вторгнення і встигла завоювати визнання критиків та глядачів.

Сьогодні РБК-Україна (проект Styler) розповідає, де подивитися фільм безкоштовно і чому це треба зробити кожному кіноману.

Як і де дивитися фільм "Камінь, папір, ножиці"

Переглянути фільм "Камінь, папір, ножиці" можна абсолютно безкоштовно на офіційному YouTube-каналі BAFTA, а також у нас на сайті прямо зараз.

Це чудова нагода оцінити сильну та емоційну роботу українських та британських кінематографістів, не виходячи з дому.

Чому треба подивитися фільм "Камінь, папір, ножиці"

В основі сюжету лежать реальні події, що розгорнулися в Україні з початком повномасштабної війни.

Головний герой, 18-річний Іван (Олександр Рудинський), живе на сході України. Його батько (Сергій Калантай) - хірург, який з перших днів російського вторгнення безперервно оперує поранених військових та цивільних у імпровізованому бункері.

Проте інформація про підземний шпиталь доходить до російських окупантів. Щоб захистити свою родину, батька та поранених, Іван змушений взяти до рук зброю та стати на захист найдорожчого.

Також у фільмі знялись Юрій Радіонов та Олександр Яценко.

Фільм "Камінь, папір, ножиці" - це історія про мужність, вибір та ціну миру. Це розповідь про моральні випробування, з якими зіштовхуються звичайні українці в умовах війни, про силу духу та готовність боротися за свою землю та близьких.

Завдяки співпраці українських акторів та британського режисера Франца Бьома, світ отримав сильну та правдиву розповідь про українську реальність, яка залишає глибокий слід у серці кожного глядача.

Цікаво, що оцінка картини на IMDb станом на сьогодні становить 8,9 з 10. Це свідчить про "виняткову якість" стрічки (має дуже високий рівень режисури, акторської гри, сценарію та інших аспектів кіновиробництва). Часто фільми з такою оцінкою визнаються легендарними, одними з найкращих у своєму жанрі або навіть у кінематографі загалом.