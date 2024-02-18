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"Камери люблять мене". 49-річна ексдружина Кличка відновила модельну кар’єру

Неділя 18 лютого 2024 16:31
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"Камери люблять мене". 49-річна ексдружина Кличка відновила модельну кар’єру Наталія Єгорова (фото: instagram.com/natalia_yegorova)
Автор: Іванна Пашкевич

Колишня дружина міського голови Києва Віталія Кличка, Наталія Єгорова, якій 26 виповниться 50 років, відновила модельну кар’єру.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram екс-обраниці політика.

Наталія Єгорова знову стала моделлю

Так, жінка уклала контракт з агенством MGM Models. Представники запропонували їй повернутися до моделінгу через її соцмережі.

Повідомити радісну новину Єгорова вирішила, опублікувавши світлину, на якій вона позує у чорній сукні з оголеною спиною.

&quot;Камери люблять мене&quot;. 49-річна ексдружина Кличка відновила модельну кар’єру

Наталія Єгорова (фото: instagram.com/natalia_yegorova)

Як зізналась Наталія, раніше весь свій час вона приділяла вихованню дітей, однак тепер у неї з’явилася можливість повернутися до улюбленої справи.

"Я люблю камери, а камери люблять мене. Раніше у мене було мало часу на таку роботу, адже я виховувала трьох дітей. Тепер вони дорослі. Я нарешті знову можу робити те, що мені подобається", - написала колишня політика.

Зі слів Єгорової, вона готова почати нову сторінку життя і повернення у моделінг - це її подарунок собі на день народження.

"Я люблю свій вік. Очі старших жінок можуть розповідати історії, в них можна прочитати мудрість і життєвий досвід. Модельний бізнес добре поєднується з моїм новим життям і моїм новим "я", і це - мій подарунок собі на день народження", - пояснила жінка.

Раніше Залужний показав миле фото з коханою дружиною.

Також дружина "Холостяка" Михайлюка відповіла, чи планують вони повертатися в Україну.

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