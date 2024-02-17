Залужний показав миле фото з коханою дружиною: всі в захваті
Колишній головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний вкотре викликав справжній фурор у мережіі, опублікувавши фото зі своєю дружиною Оленою.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Facebook-сторінку генерала.
Валерій Залужний замилував фото з дружиною
Так, у своїх соцмережах військовослужбовець показав новий знімок з коханою, на тлі гелікоптеру.
На ньому Валерій трепетно обіймає свою дружину однією рукою за плечі, а Олена пригортається до нього.
При цьому подружжя щиро усміхається.
Валерій Залужний з дружиною (фото: facebook.com/vzaluzhnyi)
Кадр спричинив "бум" у мережі
Прихильники засипали родину Залужного компліментами і висловили йому вдячність за його службу.
- Найкраще подружжя України!
- Разом ви сила
- Яка гарна пара
- Повертайтеся живі і здорові. Ми вас чекаємо
- Повага та вдячність вам
Нагадаємо, у четвер, 8 лютого, Валерія Залужного було звільнено з посади Головнокомандувача ЗСУ.
Президент Володимир Зеленський зустрівся з головкомом, подякував йому за два роки захисту України та запропонував "бути й надалі разом у команді Української держави".
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