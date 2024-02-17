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Залужний показав миле фото з коханою дружиною: всі в захваті

Субота 17 лютого 2024 22:11
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Залужний показав миле фото з коханою дружиною: всі в захваті Валерій Залужний з дружиною (фото: facebook.com/vzaluzhnyi)
Автор: Іванна Пашкевич

Колишній головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний вкотре викликав справжній фурор у мережіі, опублікувавши фото зі своєю дружиною Оленою.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Facebook-сторінку генерала.

Валерій Залужний замилував фото з дружиною

Так, у своїх соцмережах військовослужбовець показав новий знімок з коханою, на тлі гелікоптеру.

На ньому Валерій трепетно обіймає свою дружину однією рукою за плечі, а Олена пригортається до нього.

При цьому подружжя щиро усміхається.

Залужний показав миле фото з коханою дружиною: всі в захваті

Валерій Залужний з дружиною (фото: facebook.com/vzaluzhnyi)

Кадр спричинив "бум" у мережі

Прихильники засипали родину Залужного компліментами і висловили йому вдячність за його службу.

  • Найкраще подружжя України!
  • Разом ви сила
  • Яка гарна пара
  • Повертайтеся живі і здорові. Ми вас чекаємо
  • Повага та вдячність вам

Нагадаємо, у четвер, 8 лютого, Валерія Залужного було звільнено з посади Головнокомандувача ЗСУ.

Президент Володимир Зеленський зустрівся з головкомом, подякував йому за два роки захисту України та запропонував "бути й надалі разом у команді Української держави".

Раніше ми розповідали маловідомі факти про Олену Залужну, які вас вразять.

Також читайте 20 сильних цитат Залужного про Україну, ЗСУ і нашу перемогу.

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