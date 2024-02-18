ua en ru
Вс, 18 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

"Камеры любят меня". 49-летняя экс-жена Кличко возобновила модельную карьеру

Воскресенье 18 февраля 2024 16:31
UA EN RU
"Камеры любят меня". 49-летняя экс-жена Кличко возобновила модельную карьеру Наталья Егорова (фото: instagram.com/natalia_yegorova)
Автор: Иванна Пашкевич

Бывшая жена городского головы Киева Виталия Кличко, Наталья Егорова, которой 26 исполнится 50 лет, возобновила модельную карьеру.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram экс-избранницы политика.

Наталья Егорова снова стала моделью

Так, женщина заключила контракт с агентством MGM Models. Представители предложили ей вернуться к моделингу через ее соцсети.

Сообщить радостную новость Егорова решила, опубликовав фотографию, на которой она позирует в черном платье с обнаженной спиной.

&quot;Камеры любят меня&quot;. 49-летняя экс-жена Кличко возобновила модельную карьеру

Наталья Егорова (фото: instagram.com/natalia_yegorova)

Как призналась Наталья, раньше все свое время она уделяла воспитанию детей, однако теперь у нее появилась возможность вернуться к любимому делу.

"Я люблю камеры, а камеры любят меня. Раньше у меня было мало времени на такую работу, ведь я воспитывала троих детей. Теперь они уже взрослые. Я наконец-то снова могу делать то, что мне нравится", - написала бывшая политика.

По словам Егоровой, она готова начать новую страницу жизни и возвращение в моделинг - это ее подарок себе на день рождения.

"Я люблю свой возраст. Глаза старших женщин могут рассказывать истории, в них можно прочитать мудрость и жизненный опыт. Модельный бизнес хорошо сочетается с моей новой жизнью и моим новым "я", и это - мой подарок себе на день рождения", - пояснила женщина.

Ранее Залужный показал милое фото с любимой женой.

Также жена "Холостяка" Михайлюка ответила, планируют ли они возвращаться в Украину.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев Виталий Кличко
NEWS
Российские захватчики расстреляли двух украинских пленных
Российские захватчики расстреляли двух украинских пленных