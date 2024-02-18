Дружина "Холостяка" Михайлюка відповіла, чи планують вони повертатися в Україну
Дружина головного героя десятого сезону реаліті "Холостяк" Макса Михайлюка, модель Даша Хлистун, відповіла, чи планують вони повертатися в Україну після закінчення війни.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram обраниці пілота.
Чи повернеться подружжя в Україну
Зараз пара разом із дітьми перебувають в Канаді.
За словами Хлистун, вона дуже довго була у стані очікування повернення додому, тому не могла планувати своє життя за кордоном.
Однак зараз Даша зізнається, що вже не думає про повернення на батьківщину.
Чи планує Макс Михайлюк з дружиною повертатися в Україну (фото: instagram.com/dasha_khlystun_)
"Я була дуже довго в стані: ось-ось ми повернемось додому. Я не могла планувати життя десь за кордоном, бо дуже хотіла в Україну і чекала, коли буде безпечно повернутись туди з дитиною", - написала модель.
"Зараз я навіть не думаю про повернення. Гадаю, що до того часу ми вже дуже сильно “пустимо коріння” в іншій країні", - додала вона.
Зазначимо, що 6 лютого 2024 року Даша Хлистун і Макс Михайлюк вдруге стали батьками. У них народився хлопчик.
Днями подружжя розсекретило ім’я малюка.
Раніше ми розповідали, що Хоакін Фенікс і Руні Мара стануть батьками вдруге.
Також ми писали, що українська ТБ-зірка вперше стала мамою і показала фото малюка.