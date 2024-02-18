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Дружина "Холостяка" Михайлюка відповіла, чи планують вони повертатися в Україну

Неділя 18 лютого 2024 14:36
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Дружина "Холостяка" Михайлюка відповіла, чи планують вони повертатися в Україну Макс Михайлюк з дружиною (фото: instagram.com/dasha_khlystun_)
Автор: Іванна Пашкевич

Дружина головного героя десятого сезону реаліті "Холостяк" Макса Михайлюка, модель Даша Хлистун, відповіла, чи планують вони повертатися в Україну після закінчення війни.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram обраниці пілота.

Чи повернеться подружжя в Україну

Зараз пара разом із дітьми перебувають в Канаді.

За словами Хлистун, вона дуже довго була у стані очікування повернення додому, тому не могла планувати своє життя за кордоном.

Однак зараз Даша зізнається, що вже не думає про повернення на батьківщину.

Дружина &quot;Холостяка&quot; Михайлюка відповіла, чи планують вони повертатися в Україну

Чи планує Макс Михайлюк з дружиною повертатися в Україну (фото: instagram.com/dasha_khlystun_)

"Я була дуже довго в стані: ось-ось ми повернемось додому. Я не могла планувати життя десь за кордоном, бо дуже хотіла в Україну і чекала, коли буде безпечно повернутись туди з дитиною", - написала модель.

"Зараз я навіть не думаю про повернення. Гадаю, що до того часу ми вже дуже сильно “пустимо коріння” в іншій країні", - додала вона.

Зазначимо, що 6 лютого 2024 року Даша Хлистун і Макс Михайлюк вдруге стали батьками. У них народився хлопчик.

Днями подружжя розсекретило ім’я малюка.

Раніше ми розповідали, що Хоакін Фенікс і Руні Мара стануть батьками вдруге.

Також ми писали, що українська ТБ-зірка вперше стала мамою і показала фото малюка.

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