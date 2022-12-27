Камера дверного дзвінка зафіксувала, як лось скидає роги. Ви такого точно не бачили! (відео)

Рідкісні кадри, на яких видно, як лось скидає роги, зняли на Алясці поблизу міста Анкоридж. Унікальне явище зафіксувала дверна камера спостереження. Відео настільки сподобалось користувачам соцмереж, що воно відразу стало вірусними.

Як лось потрапив на камеру

Більшість видів лосів скидають роги щороку. Зазвичай це відбувається у кінці зими - на початку весни. Тоді самець відрощує нові роги. Оскільки, зазвичай, цей процес відбувається у дикій природі, то дуже важко зафільмувати сам момент скидання рогів.

Проте Тайрі Боґерт пощастило стати свідком цього унікального явища. 15 грудня вона перебувала у будинку сестри, коли отримала сповіщення від камери спостереження про те, що біля вхідних дверей є якийсь рух.

Зацікавившись, вона натиснула на сповіщення та спостерігала у прямому ефірі "одні на мільйон кадри". Про це вона згодом розповіла виданню Today.

Лось проходив повз будинок і трясся тілом, майже як незадоволена собака. А через кілька секунд йому відпали роги з голови. Тварина, злякавшись того, що сталося, швидко втекла.

Тайра розповідає, що брат порадив їй опублікувати відео, тому що він ніколи не бачив нічого подібного на екрані. Вона оприлюднила кадри в TikTok і Facebook, де вони одразу стали вірусними.

Боґерт розповідає, що камеру в будинку встановили з "цілей безпеки", але здебільшого знімали місцеву дику природу.

Також Тайра додала, що отримала багато відгуків від користувачів із соцмережі. Дехто відверто зізнавався, що й не знав, що лосі скидають роги.

Жінка була дещо здивована такою необізнаністю людей.