Камера дверного звонка зафиксировала, как лось сбрасывает рога. Вы такого точно не видели! (видео)

Редкие кадры, на которых видно, как лось сбрасывает рога, сняли на Аляске вблизи города Анкоридж. Уникальное явление зафиксировала дверная камера слежения. Видео настолько понравилось пользователям соцсетей, что оно сразу стало вирусным.

Как лось попал на камеру

Большинство видов лосей сбрасывают рога каждый год. Обычно это происходит в конце зимы - начале весны. Тогда самец отращивает новые рога. Поскольку, обычно, этот процесс происходит в дикой природе, то очень трудно снять сам момент сброса рогов.

Однако Тайре посчастливилось стать свидетелем этого уникального явления. 15 декабря она находилась в доме сестры, когда получила уведомление от камеры наблюдения о том, что у входной двери есть какое-то движение.

Заинтересовавшись, она нажала на оповещение и наблюдала в прямом эфире "одни на миллион кадры". Об этом она потом рассказала изданию Today.

Лось проходил мимо дома и трясся все телом, почти как недовольная собака. А через несколько секунд ему отпали рога из головы. Животное, испугавшись произошедшего, быстро убежало.

Тайра рассказывает, что брат посоветовал ей опубликовать видео, потому что он никогда не видел ничего похожего на экране. Она обнародовала кадры в TikTok и Facebook, где они сразу стали вирусными.

Богерт рассказывает, что камеру в доме установили из "целей безопасности", но в основном снимали местную дикую природу.

Также Тайра добавила, что получила много отзывов от пользователей из соцсети. Кое-кто откровенно признавался, что и не знал, что лоси сбрасывают рога.

Женщина была несколько удивлена такой неосведомленностью людей.