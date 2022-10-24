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У Чорнобилі засвітився рідкісний птах із Червоної книги (фото)

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Чорнобиль, Понеділок 24 жовтня 2022 10:27
У Чорнобилі засвітився рідкісний птах із Червоної книги (фото) У Чорнобилі побачили "червонокнижну" птицю (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У Чорнобилі існує багато різних видів тварин, які занесені до Червоної книги та знаходяться під охороною. Серед них і птах – великий підорлик.

Прекрасними фотографіями поділилися на сторінці Чорнобильського заповідника у Facebook.

Підорлик великий (Clanga clanga) – рідкісний гніздовий птах, занесений до Червоної книги України.

Зараз у Заповіднику відомо лише три пари великого підорлика, дві з яких гібридні з малим підорликом.

На відміну від малюка підорлика малюка, великий підорлик – більш таємничий птах. Для гніздування вибирає вологі території (долини річок, болота, великі за площею меліоративні системи) подалі від людей.

У Чорнобилі засвітився рідкісний птах із Червоної книги (фото)У Чорнобилі засвітився рідкісний птах із Червоної книги (фото)У Чорнобилі засвітився рідкісний птах із Червоної книги (фото)У Чорнобилі засвітився рідкісний птах із Червоної книги (фото)У Чорнобилі засвітився великий підорлик(фото: facebook.com/zapovidnyk2018)

Що нам ще відомо про цього птаха

Великий підорлик має довжину тіла 65-73 см та масу тіла 1,6 – 3,2 кг. Статевий диморфізм виражений слабо, самки трохи більше за самців. Великий підорлик дещо більший і темніший за свого найближчого родича — малого підорлика, але в польових умовах ці види практично не відрізняються.

Оперення дорослих птахів (від трьох років і старше) однотонне, темно-буре, потилиця забарвлена дещо світліше. Махові пір'я крил чорнуваті зі світлими основами внутрішніх опахалів. Дзьоб та кігті чорні.

Як ми раніше писали, у Чорнобильському заповіднику показали першу тварину, приручену людиною.

А також ми розповідали, що у Чорнобильському заповіднику показали тварин із бакенбардами та гривою.

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Чорнобиль