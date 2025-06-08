Каменских на редких кадрах показала 70-летнюю маму-красавицу (фото)

Украинская певица Настя Каменских показала, как сейчас выглядит ее мама Лидия Петровна.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram звезды.

Настя Каменских, которая сейчас активно строит музыкальную карьеру за рубежом, наведалась домой - в родной Киев.

В соцсетях исполнительница отметила геолокацию украинской столицы и опубликовала нежный кадр с самой родной - своей мамой Лидией Петровной.

На снимке 70-летняя мама певицы, которая в прошлом была вокалисткой легендарного Национального хора имени Веревки, сидит в ресторане с коктейлем в руках - элегантная, улыбающаяся и очень современная.

Мама Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)

Кстати, недавно Потап рассказывал, что в основном они с Настей живут в Барселоне.

Там рэпер даже открыл офис Mozgi International. Каменских же продолжает уверенно двигаться к цели - покорить латиноамериканский музыкальный рынок.

"Мы сейчас живем в разных городах: Киев, Майами, Барселона... Моя жена Настя Каменских, она поет на испанском. И город Барселона, где мы чаще находимся, чем в Майами, Дубае, Киеве, на данный момент времени - это начало испаноязычного мира, мегаполис на берегу моря. И оказалось, мы его очень хорошо знаем. Поэтому мы там базируемся и оттуда все движение происходит", - уверял Потап.

Потап и Настя Каменских (фото: instagram.com/realpotap)

Напомним, 4 мая Насте исполнилось 38 лет. Свой день рождения она провела вместе с мужем - за пределами Украины.